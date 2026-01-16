9-годишно момиченце спаси семейството си от отравяне с въглероден оксид, което би довело до неминуема смърт. На 15 януари в руския град Иваново се разиграва драматична ситуация, която завършва с щастлив край, благодарение на бързата реакция на деветгодишно момиче. Детето успява да спаси майка си и двете си по-малки братче и сестричка от тежко отравяне с въглероден оксид, като навреме се обажда на спешния телефон.

За случая съобщават от градската станция на Бърза помощ, които определят действията на момичето като решаващи за спасяването на живота на цялото семейство.

Всичко се случва за минути

Инцидентът се разиграва в семейния апартамент. Майката изкъпала седемгодишната си дъщеря и след това влязла под душа. Малко след това жената започнала да се чувства зле.

По това време:

по-малката дъщеря се оплаквала от силно главоболие и започвала да губи съзнание;

тригодишното дете изглеждало сякаш спи, но всъщност вече било в безсъзнание.

„Мама говори някак странно“

По-голямата дъщеря току-що се прибрала от училище. Още с влизането си у дома забелязала, че нещо не е наред. Без да се колебае, момичето набрало телефон за спешна медицинска помощ. На диспечера тя казала:



„На мама ѝ е лошо, тя говори някак странно.“

Снимка: iStock

Тези думи се оказват ключови за спасяването на живота на цялото семейство.

Критично състояние и спешна намеса

Когато медицинският екип пристигнал на място, ситуацията вече била изключително сериозна. Лекарите заварили:

майката дезориентирана, със силно главоболие и обща слабост

двете по-малки деца — в безсъзнание

Състоянието на пострадалите наложило на място да бъде извикана втори екип на Бърза помощ. Цялото семейство било незабавно хоспитализирано.

Причината: работещ уред на газ

След първоначалния оглед медиците установили, че причината за инцидента е работещ газов уред, довел до натрупване на въглероден оксид в жилището. От спешната помощ подчертават, че при подобни случаи всяка минута е решаваща, а симптомите често се подценяват, тъй като наподобяват умора или неразположение.

Снимка: iStock

Малък герой

Медиците са категорични, че навременната и адекватна реакция на деветгодишното момиче е спасила живота на майката и децата. Въглеродният оксид може да бъде много опасен, защото този газ е невидим, без мирис и без вкус – човек може да се натрови, без изобщо да осъзнае, че е в опасност.



Случаят от Русия е напомняне и колко е важно родителите да обяснят на децата как да реагират в извънредни ситуации, на кой телефон да се обадят или кой възрастен да потърсят.

