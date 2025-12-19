Норвежкият кралски двор потвърди, че здравословното състояние на престолонаследницата се е влошило критично. Въпреки тежката диагноза, 52-годишната принцеса не губи духа си и желанието да служи на народа си.

Една от най-обичаните кралски особи в Европа, норвежката принцеса Мете-Марит, е изправена пред най-голямото изпитание в живота си. В официално изявление от двореца в Осло съобщиха, че тя започва подготовка за трансплантация на бял дроб – стъпка, която става наложителна след рязко влошаване на здравето й през последната есен, сочи Hello.

Хроника на една дълга битка

Снимка: Getty Images

Борбата на Мете-Марит с болестта започна публично през октомври 2018 г., когато тя беше диагностицирана с рядка форма на хронична белодробна фиброза. Това заболяване причинява образуване на съединителна тъкан в белите дробове, което прави дишането прогресивно по-трудно.

Макар диагнозата обикновено да засяга хора между 70 и 75 години, принцесата чу тежките думи едва на 45. Оттогава тя бе принудена значително да ограничи публичните си появи, като последно взе едномесечна почивка през октомври за специализирана рехабилитация.

„Стигаме до точката, в която операцията е необходима“, казват лекари.

Снимка: Getty Images

Професор Аре Мартин Холм от университетската болница „Рикшоспиталет“ обясни, че в момента се провеждат изследвания и подготовка, за да се гарантира успехът на трансплантацията, когато моментът настъпи. Към днешна дата Мете-Марит все още не е вписана официално в списъка на чакащите, но процесът по оценка вече е в ход.

Какво се случва със служебните й ангажименти?

Снимка: Getty Images

Въпреки изтощението и физическите ограничения, принцесата остава пример за отдаденост. Последната й публична поява беше само преди дни, когато заедно със съпруга си – престолонаследника Хокон – и децата им, 21-годишната Ингрид Александра и 18-годишният Свере Магнус, посетиха дом за възрастни хора в Осло.

„Изтощавам се по-бързо от преди, затова днес трябва да се грижа за себе си повече“, сподели тя откровено в интервю за NRK преди време. „Въпреки че диагнозата ограничава живота ми, целта ми остава да участвам в официалната програма колкото е възможно повече“.

Какво представлява белодробната фиброза?

Причините за заболяването често остават неизвестни. Увреждането на белодробната тъкан е необратимо и към момента няма лечение, което да спре напълно процеса. Трансплантацията често е последната и единствена надежда за пациентите в напреднал стадий, за да си върнат качеството на живот.

Дворецът уверява, че програмата на Мете-Марит ще бъде стриктно адаптирана към състоянието ѝ, но тя няма намерение да се оттегля напълно от обществения живот, докато силите ѝ го позволяват.

