11 000 долара - толкова е трябвало да спести Девин Ейкън, за да направи операция на носа си. Отнема й 10 години, но успява тотално да се промени.

Още от тийнейджърските си години Девин знаела, че иска да се подложи на тази процедура. Единственото, което й липсвало - пари. Операцията минава успешно за нея, а крайния резултат споделя с над 61 000 последователи в социалните мрежи.

ПЪТЯТ КЪМ ПРОМЯНАТА

В детството си тя била била обект на подигравки заради носа си. Някои от съучениците ѝ дори я наричали с обидни имена като "туканът Сам" или "птицата". Тези неприятни коментари оставят дълбока травма у нея и пораждат несигурност. Въпреки това тя не е изпитвала сериозни комплекси относно външния си вид. Девин вярва, че е красива и уверена жена, но носът ѝ е бил единствената част от лицето, която я е притеснявала.

След години на събиране на средства, младата дама най-накрая успява да намери хирург, който разбира нейните желания за естествен резултат. Тя избира специалист в областта на естествените резултати, защото не иска да заличи своята идентичност. Желанието й е да премахне гърбицата на носа си и да стесни ноздрите. Посланието, което отправя, е никой да не се обезличава и да не бяга от същността си.

КРИТИКИ И ОСЪЖДАНИЯ

След операцията, Девин решава да сподели своето възстановяване със своите последователи в социалните мрежи. Осъзнава напълно, че ще срещне критики и осъждания, но се чувствала готова да бъде открита и да помогне на други хора, които обмислят подобна процедура. Тя документира всеки етап от възстановяването си, показвайки не само резултата, но и трудностите, които преживява по време на процеса, , пише "People".

„Документирах всичко – от първия ден, когато все още лежах на леглото, до последните етапи на възстановяването. Исках да споделя процеса с хора, които се колебаят дали да направят същото“

Макар много от нейните последователи да изразяват възхищение от нейната смелост, има и такива, които осъждат решението ѝ. Тя е научила как да не се впечатлява от негативни коментари и да остане вярна на себе си.

Девин признава, че в нощта преди операцията е била обзета от страх и тревога. „Буквално повръщах през цялата нощ“, разказва тя, но когато операцията приключила, не само че резултатът я удовлетворил, но и самочувствието ѝ значително се подобрило. Майка ѝ я подкрепяла през целия процес на възстановяване, а когато Ейкън показала на семейството си какъв е резултатът, те били изключително щастливи за нея.

Два месеца след операцията, жената казва, че всеки път, когато се погледне в огледалото, се чувства изключително радостна. Тя дори споделя, че се е освободила от страха, че ще бъде подигравана за носа си, и вече може да пазарува спокойно или да излиза, без да се притеснява за негативни коментари.

Не липсват и хейтърски коментари, които осъждат пластичната хирургия. Девин признава, че в началото е била притеснена да показва своята промяна, но с времето е свикнала с негативните реакции.

„Хората често смятат, че пластичната хирургия променя човек до неузнаваемост, но за мен това беше просто начин да усъвършенствам себе си“

Тя вярва, че самата операция е била „най-доброто решение в живота ѝ“ и че резултатите са изключително удовлетворяващи.