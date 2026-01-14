На 20 години повечето млади хора все още не знаят накъде да поемат. Тихомир Гърменлиев обаче е наясно и вече е намерил своята посока – да търси решения на проблеми. Запалва се по програмирането още в осми клас, а днес стои зад дигитален проект, който помага на хората да се движат по-лесно и по-безопасно из София.

Родом от подбалканското село Антон, Тихомир е студент по информатика и софтуерни науки в Техническия университет – София. Първите му сериозни стъпки в света на технологиите започват в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София, където не просто учи да пише код, а открива смисъла зад него.

„Още тогава разбрах, че програмирането е мощен инструмент за решаване на реални обществени проблеми“, споделя той.

SOFaccess събира всички опасни тротоари в една карта

Тази идея стои в основата на SOFaccess – дигитална карта, която показва опасните и труднопроходими тротоари в столицата. Вместо забележителности или трафик, върху нея са отбелязани разбити плочки, липсващи рампи, повредени капаци на шахти и неработещи асансьори в подлези.

„Това са невидимите стени на София“, казва Тихомир.

Снимка: Личен архив

Идеята за проекта се ражда от ежедневието му. По пътя си към университета той постоянно заобикаля неравни тротоари и кални участъци. С времето започва да забелязва и хората около себе си – майки с детски колички и хора с намалена подвижност, за които тези препятствия не са просто неудобство.

Проект с мисъл за най-уязвимите членове на обществото

„За повечето от нас това е нещо малко. За човек в инвалидна количка – ежедневна битка“, обяснява той.

Снимка: Личен архив

SOFaccess е създадена именно с мисъл за тях. Всеки може да подаде сигнал напълно анонимно и само за минута, като добави местоположение, описание и снимка. След проверка сигналите се появяват на картата и се изпращат към Столична община за реакция.

Проектът се реализира в рамките на няколко месеца след участието на Тихомир в „Академия за Визионери“ към Столична община през 2025 година. С подкрепата на своя ментор той получава финансиране и създава платформата изцяло сам. Днес в нея вече има над 250 подадени сигнала.

Най-ценната обратна връзка за него идва от родители с детски колички, които споделят, че подобна карта би улеснила значително ежедневието им.

Млад талант и много идеи

Освен програмирането, Тихомир има и друга голяма страст – железопътния транспорт. В свободното си време обича да чете и да пътува, най-често с влак. „За мен влаковете са романтика и огромен, неизползван потенциал“, казва той.

Тази любов го вдъхновява да създаде и приложението BulTrain, което помага на пътниците с информация за разписания, маршрути и електронни табла на гарите.

През 2025 година Тихомир е отличен в класацията „20 под 20“ на вестник „Капитал“, но за него истинският успех изглежда по съвсем различен начин.

Снимка: Личен архив

„Успех е да видя оправена плочка или изградена рампа, защото някой е използвал моя проект“, казва той. "Успех е да знам, че уменията ми не са останали само на екрана на лаптопа, а са променили реалния живот на поне един човек навън. Да превърна оплакването в действие – това за мен е успехът днес."



„Достъпността не е лукс, а равно право за всеки от нас!“, категоричен е той.

