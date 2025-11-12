Меган Маркъл може и да е най-известната, но съвсем не е единствената актриса, която се обвързва с член на британското кралско семейство. Фамилията е посрещала и други звезди през годините, сред които и Софи Уинкълман - която стана кралска особа след като се омъжи за лорд Фредерик Уиндзор през 2009 г., син на първи братовчед на кралица Елизабет II.

Софи, която е родена в Лондон през 1980 г., има редица роли в киното през годините, като най-голяма слава ѝ носи участието в ситкома "Двама мъже и половина", в който си партнира с Аштън Кътчър – играейки неговата екранна любима.

И въпреки че се е омъжила в аристократично семейство, за разлика от Меган, Софи не се е отказала изцяло от актьорството. Макар все пак да съпругът и двете ѝ деца да са неин приоритет. Тя се грижи за двете си дъщери - 12-годишната Мод и 9-годишната Изабела и често се присъединява към официалните кралски събития.

Снимка: Getty Images

В скорошно интервю Софи направи любопитно признание. Пред британския вестник The Times, тя споделя, че не е голяма почитателка на начина на живот на по-възрастните членове на фамилията.

„Колкото повече опознавам кралското семейство, толкова повече осъзнавам, че животът им е пълен ад и че тази нежелана слава е форма на мъчение“, казва тя и продължава: „Ужасно е да имаш този постоянен фокус на внимание още от раждането си - без да знаеш на кого можеш да се довериш и кой ще те предаде. Докато медиите постоянно пишат лъжи за теб. Това е просто жестоко.“

Снимка: Getty Images

И добавя, че съчувства искрено на всички. Дори, донякъде, и на самата себе си. „Не познавах почти никого на собствената си сватба. Да, там бяха най-добрите ми приятели, но залата основно бе пълна с лица, които никога преди не бях виждала.“ И допълва,че свекърва ѝ — принцеса Майкъл Кентска, е избрала сватбената ѝ рокля: „Беше много сладка и бухнала, но аз изглеждах нелепо.“

Все пак, лейди Фредерик е имала късмета да избере пътя в живота си – без да бъде ограничавана от предразсъдъци и задължения. След като се омъжва, заедно със съпруга си заминава за Лос Анджелис заради работни ангажименти. Именно там двойката посреща първата си дъщеря.

Днес Софи, съпругът ѝ и двете им деца живеят във Великобритания. Дъщерите им са близки с принц Джордж и принцеса Шарлот и дори в даден момент посещават едно училище.

Да си припомним моменти от забавния ситком "Двама мъже и половина" - чрез видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK