Актрисата Надя Фарес, известна преди всичко с ролята си във филма „Пурпурните реки“ от 2000 г., почина на 57-годишна възраст. Тя бе открита в безсъзнание край плувен басейн в Париж, а няколко дни след това семейството ѝ съобщи за кончината ѝ.

Двете дъщери на Фарес потвърдиха смъртта ѝ пред медиите на 17 април.

„Франция загуби голям артист, но за нас това е преди всичко загубата на обичаната ни майка", написаха Силия и Шана Часман.

Френският вестник Le Monde съобщи подробности за смъртта на Фарес. Оказва се, че тя е била извадена в безсъзнание от плувен басейн в частна фитнес зала в Париж в неделя, 11 април. Актрисата е получила сърдечен арест и е изпаднала в кома, а по-късно е починала в парижка болница.

Още през 2007 г. Надя е претърпяла мозъчна операция заради аневризма, припомня още Le Monde, както и три сърдечни операции.

Коя е Надя Фарес

Фарес, родена в Маракеш, Мароко, през 1968 г., придобива популярност през 2000-те години с участието си във филма „Пурпурните реки“ на Матийо Касовиц, базиран на едноименния роман на писателя Жан-Кристоф Гранже. Има участия и в други холивудски филми, включително „Storm Warning“ от 2007 г., както и в десетки френски продукции.

През септември 2026, Фарес планираше да започне снимки на предстоящ екшън-комедиен филм, който щеше да отбележи дебюта ѝ като режисьор и сценарист.

Години наред Надя живее в САЩ със продуцента Стив Часман, с когото се запознава в Нормандия. Двамата имат две дъщери.„Когато последвах съпруга си в Лос Анджелис, имах необходимост да създам свое собствено семейство и да му посветя цялото си време“, сподели преди време Надя пред списание „Гала“.

С Часман се разделят преди четири години и тя връща отново във Франция. „Винаги съм следвала сърцето си. Дори и да е в ущърб на кариерата“, добавя актрисата.

През 2016 г. участва сериала „Марсилия“ на Нетфликс. След това тя се изявява предимно в сериали, телевизионни продукции или филми, предназначени за стрийминг платформи, припомня АФП.

Почитта на близките

В публикация в Instagram, дъщерята на Фарес - Силия се сбогува със своята майка, пишейки, че това е „сърцераздирателна болка, която никога няма да преодолее“.

„Ти беше моят пример за подражание. Не само невероятна майка, но и най-добрата ми приятелка. Обичам те, моля те, пази ме. Ти ми показа колко бързо животът може да се промени буквално за една нощ. Ще нося това със себе си всеки ден и ще правя всеки ден значим заради теб.“