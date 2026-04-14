След 12 неуспешни опита инвитро фолк дивата Камелия вече е майка на две деца. Повече от 15 г. тя и любимият й мъж се борят да станат майка и татко. Вярата и желанието им се оказват достатъчно силни! В семейството й в момента растат Баян и Касия.

Цялото семейство отпразнува първия рожден ден на Касия с тематично парти - ягодка. Ягодка e главната героиня от анимационното филмче Strawberry Shortcake. Тя е известна със своята шапка, която прилича на голяма ягода, живее в "Ягодов град", а приятелите й са с имена, вдъхновени от плодове и десерти - Къпинка, Лимонка и Боровинка. Явно това е едно от любимите детски филмчета на малката Касия.

"Скъпа, КАСИЯ. Нашето “Здравей” не започна с раждане, а със среща. Ти ни повика и щом те видяхме, разбрахме…. Ти си …Нашето момиче, Ти си нашият избор. Благодарим на живота, че ни срещна. Бъди здрава и щастлива, малка Каси. Обичаме те. Честит рожден ден!"

Така Камелия отбеляза рождения ден на дъщеричката си, а публикацията й събра над 30 000 харесвания само за едно денонощие.

Кой измисля името и на кого е кръстена Касия?

В COOLt Камелия искрено споделя подробности за името на дъщеря си.

"Цветин много държаше да има моя буква, първата буква да е на моето име Камелия. Аз не държа на тези неща, нито държа да носи имена на баби, дядовци. Мисля, че всеки всеки идва на този свят със своята си енергия и е хубаво да има собствено има, което да определи него самия."

Първороден син Баян

Камелия става майка за пръв път на 52‑годишна възраст ‒ това се случва около Великден 2023. Синът ѝ се казва Баян. Първоначално лицето на бебето е било скрито в постовете в социалните мрежи, показвани са само ръчичка или краче. По-късно Камелия публикува снимки, в които показва и лицето му.

Неговият трети рожден ден щастливото семейство отпразнува с впечатляващата торта, дълга 120 сантиметра, украсена с багери, кранове, строителни конуси и табели. Декорацията на партито следваше строителната тематика за празника – балони в жълто, оранжево, черно и сиво, както и надпис „Честит рожден ден!“.