Любо Киров и Мона имат общата песен – „Луна“! Но откъде тръгва тяхната обща работа и как Любо Киров се решава да пее Gen Z фолклор? Научаваме от Елица Кънчева, която ни пренася на снимачната площадка на видеоклипа!

„Днес са снимките на най-новата песен, която е дует с Любо Киров и се казва „Луна“. И това е един изключително специален проект за мен, защото е може би едно от най-големите музикални събития, които са се случвали в живота ми. Направо бих казала, че това си е сбъдната мечта“, каза Мона.

„Ние бяхме готови за много по-кофти прогноза, но сме късметли днес и мисля, че ще успеем да заснемем това, което сме определили. Чакане, дубли, докато стане кадъра, защото зависи от много хора. Знаете, че има голям екип, който до детайл са измислени предварително нещата, което е хубаво. Аз съм като войник, който му казват какво трябва да се случва, сега и изпълнявам на младите хора заповедите. Надявам се да стане много хубаво. Колкото повече дисциплина, толкова по-бързо върви работата“, каза Любо Киров.

„Ако трябва да съм честна, тук изцяло режисьор и неговият екип са виновни за мястото - Орлин Менкаджиев“, сподели Мона.

„Това, което съм установила от работата ми до момента, е, че изключително много ми отива да бъда в природна атмосфера. И се чувствам много магично, ако трябва да съм честна, като една фея. Да, защото тук се намираме и до гората. Намираме се в село Балша, от което има прекрасна гледка над София“, допълни тя.

Песента „Луна“ заедно с Мона е много различна от стила на Любо Киров досега. Колко близо или колко далеч от него е народната музика? Ето какво казва:

„Тя е близо до мен като вълнение, но като работа аз много рядко съм пял народни песни. Тук не мога да кажа, че пея точно народна песен. Но гледах да се доближа до маниера на народната песен. Или по-скоро до фразите на Мона. Правил съм го в годините. Много-много рядко съм пял народна песен. Но винаги съм предавал моя поп нюанс на тия фрази“.

Самата Мона пък казва, че за нея е мечта да работиш с Любо Киров. Но как се стига до колаборацията?

„Ако трябва да съм честна, все още не мога да си обясня как точно ми се случи. Защото никога не съм си представила, че на 21-годишна възраст ще създам песен, която да изпеем двамата заедно с Любо Киров и че той ще я хареса. Краят на януари месец беше националната селекция и тогава Любо каза, че не ме познава. И че му се иска да опознае повече от моето творчество и повече от мен самата. И именно след това музикално събитие се случи и нашата обща магия. В момент, в който отново бях супер обезкуражена и просто си казах, че няма да позволя на който и да било да ми казва какво да правя в този живот, защото това си е моят живот“, признава Мона.

„И „Луна“-та всъщност това е образа на мъдростта, която искам да имам. Много ми се иска въпреки младостта ми да притежавам тази мъдрост и затова си я пожелах. Както вече знаем, аз обичам да вкарвам в текстовете ми такива строфи, които да бъдат като наричания на народни обичаи и така нататък. Този път нямаме нещо супер конкретно, но пък имаме един много красив елемент с момината сълза. И именно си пожелах винаги да си остана така с чисти намерения към света“, допълва певицата.

„Тя ме възхити. Като видях млад човек, който пе изключително добре, след това разбрах, че тя е и автор на нещата, които прави. Самата „Луна“ е написана от нея като музика и като текст, което е много важно да се спомене. И тя заслужава една такава колаборация, една такава подкрепа в мое лице, защото първо е приятелството и после е работата“, не крие възхищението си Киров.