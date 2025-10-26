Любо Киров посреща рождения си ден така, както най-много обича – на сцената, с песен, усмивка и златна корона.

Певецът празнува рожден ден на 26 октомври, когато българите отбелязват Димитровден. Специален ден, в който празнуват и гражданите на Видин, сочи информация на община Видин. Те почитат своя покровител Св. Димитър Солунски. Кой празнува имен ден на тази дата - вижте ето тук:

Рожденият ден на Любо Киров

Снимка: Иван Ерменков за Artvent

Любо Киров празнува рождения си ден на сцената в град Видин, съобщават от общината на града. Той поздравява всички видинчани със страхотните си музикални парчета в този наистина специален ден и за тях. Така духовният празник на града и личният празник на певеца се сливат в едно голямо тържество на музиката и радостта.

Певецът отпразнува своя специален ден с торта от шамфъстък, захарни целувки със същия вкус и пресни ягоди. А вместо традиционна свещичка върху тортата блести златна корона – вероятно, символ на успеха, вдъхновението и любовта, с които Любо Киров продължава да крачи по сцената вече повече от две десетилетия.

Снимка: Instagram

