Любо Киров направи първото си лично изявление след случая на свой концерт, на който от сцената показа неприлични, в присъствието на множество деца.

Припомняме, че Любо Киров предизвика остри коментари и критики, защото по време на свой концерт показва среден пръст пред публиката, а сред зрителите има и много деца. Видеото с неприличните действия бързо се разпространи в социалните мрежи. По този повод певецът стана един от най-коментираните личности през последните дни.

Любо Киров е известен с това, че обича да общува пряко с публиката си, често с чувство за хумор, самоирония и емоционални обръщения.

„Да, на моите концерти моите хора знаят, че понякога съм малко по „rock & roll“ в изказа си, но се интересувам от истините, които казвам! Начинът, по който говоря на концертите, е мой начин, защото съм като домакин в собствената си къща“, сподели той в социалните мрежи. изпълнителят акцентира на факта, че винаги е спазвал етикет и благоприличие в публичните си участия, но на сцената е различно. Той сравни действията си с тези на Роби Уйлямс, който започва концертите си с провокативни думи и въпреки това няма възмутени хора.

„Пазете се повече от учтиви и възпитани лъжци!“, пише той. Изявлението на Любо Киров завършва с обещание, че най-доброто тепърва предстои.

Любо Киров говори за парите и успехите във видеото ето тук:

