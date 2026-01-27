Антония Батинкова отбелязва първия важен празник на своята дъщеря с приказно тържество, изпълнено с нежност и стил. Малката Антония-Виктория, която близките наричат Ария, става на 40 дни, а поводът събира най-близките около семейството за традиционната погача.

Празникът е в изискана цветова гама от бяло и така модерния цвят сьомга, които превръщат събитието в истинска визуална феерия. За Антония този ден не е просто спазване на обичая, а момент на дълбока емоция и силни наричания за бъдещето.

На 17 януари 2019 г. – Антония ражда първия си син Благовест

На 7 юли 2022 г. – ражда втория си син Ивайло

На 17 декември 2025 г. – ражда дъщеря си Антония-Виктория

Тя споделя своите размисли за първите седмици от живота на малкото момиче, като подчертава, че в тяхното семейство не броят изминалите дни, а силата, с която детето заявява своето присъствие в света.

Снимка: Instagram

„За живота й – да бъде смел, красив и щедър“, пише Батинкова.

Погачата на Ария

В емоционалните си откровения Антония описва Ария като дете, което идва с мекота и носи със себе си обещание за светлина. Според нея нежността на малкото момиче няма нужда от обяснения, а присъствието му се усеща още преди първите думи. Ето как майката орисва своята дъщеря на празничната погача:

„За жените около нея – да й предадат увереност! Тя ще расте обградена от тишина, любов и сигурност. Ще усеща света като място, в което има място и за нея. Ария идва с мекота – и с обещание за светлина. Обичам я!“, пише щастливата майка.

Семейство Батинкови посреща новата 2026 г. с изключително внимание към детайла и подчертана естетика. В новогодишната нощ Антония заложи на облекло като това на дъщеричката си. Двете бяха облечени с официалния цвят на годината – Cloud Dancer или „облачно бяло“. По думите на самата Батинкова, двете дами в семейството спазват дрес кода с прецизност към всеки елемент, докато мъжете до тях допълват общата картина с безупречна елегантност, залагайки на класически костюми, чисти бели ризи и папийонки.

Снимка: Instagram

Припомняме, че Антония е щастливо омъжена за бизнесмена Ивайло Батинков от 2018 година. Тяхната любовна история започва стремително и води до брак само няколко месеца след запознанството им, а днес двамата се радват на три деца – двама сина и една дъщеря. През годините Антония Петрова-Батинкова неведнъж споделя, че именно майчинството и семейната хармония са центърът на нейния свят и най-голямото й лично щастие.

Подробности от Антония Батинкова за третото раждане ето тук:

