"Не харесвам думата инфлуенсър и не я намирам за професия!" Това сподели Антония Батинкова в неизлъчвани кадри за COOLt по bTV.

Само месец след раждането на дъщеря си, „Мис България“ 2009 показа добра фигура, висок тонус и желание да предаде научените уроци и полезни съвети на всички дами, които планират или вече очакват своя рожба. По професия адвокат, Антония Батинкова развива усилено и социалните си мрежи, като само в Инстаграм има над 50 000 последователи. Харесва ли обаче думата инфлуенсър?

Инфлуенсър - професия ли е това?

Батинкова не харесва думата "инфлуенсър" и не мисли, че това може да е професия. Въпреки това признава, че някои хора могат силно да влияят наd други с думите и живота си.

"Този тип жени, за които говорихме, аз е улавям, че ми влияят. И си казвам, о, да, това наистина е възможно, нека и ние живеем така!"



Тя издава и тайната формула за своя успех. Особено важно е човек да е "опериран от завист". какво още е нужно обаче - вижте във видеото.

Зашеметяващо възстановяване

Това, което истински изумява последователите на Антония, е светкавичното й възстановяване след раждането. Само броени дни след това, тя облича прилепнали рокли, демонстрирайки безупречна фигура.

Семейството посрещна новата 2026 г. с още един член - малката Антония-Виктория. Припомняме, че Антония Батинкова е щастливо омъжена за бизнесмена Ивайло Батинков, с когото са заедно от 2018 година. Двамата се запознават и сключват брак само няколко месеца по-късно. Имат три деца, всички от брака им – двама синове и една дъщеря.

През годините Антония Петрова-Батинкова неведнъж е споделяла, че семейството и майчинството са най-голямото й щастие.

Как Антония Батинкова почива на Малдивите и едновременно работи - вижте повече във видеото.

