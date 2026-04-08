Пас Падиля е едно е сред най-разпознаваемите лица на малкия екран. Освен актриса – позната е преди всичко с участието си в сериалите „Моите мили съседи“ и „Новите съседи“, тя е и успешна водеща и автор на книги.

До момента Падиля е написала две книги - „Хуморът на моя живот“, 2021 г. и „Да преодолееш скръбта“, която излиза на днешния, 8 април.

В последната си творба актрисата разкрива най-болезнените моменти в живота си – загубата на съпруга си Антонио Хуан Видал, майка си Долорес Диас през 2020 г. и за внезапната смърт на брат си Луис в края на 2024 г. Въпреки трагичните събития тя подхожда към живота с позитивизъм.

„Тялото ти показва как се чувства душата ти“, е едно от първите ѝ изказвания по време на интервюто ѝ за El Hormiguero, където говори за скръбта и за това човек може да се справи с нея. „При всяка загуба забравяш предишната и трябва да се учиш отново“.

Дълбока самота след смъртта на Антонио

„Трябваше да започна да живея отново, но не знаех как“, признава Пас в интервюто за смъртта на съпруга си. „Буквално потънах в една бездънна тъга и самота. „Антонио си отиде, дъщеря му се върна при майка си, а моята дъщеря - в дома си. И аз останах сама“, спомня си тя със сълзи в очите.

Въпреки това тя намира сили да продължи: „Разбрах, че трябва да живея – това би искал Антонио“, казва актрисата и е убедена, че „да преодолееш скръбта“ означава да видиш, че има живот и след нея. „Все пак, можеш отново да бъдеш щастлив“, добавя тя.

Най-специалното пътуване с „братът по душа"

Още един тежък момент в живота на актрисата е смъртта на брат ѝ Луис, който умира внезапно на 57 години. Загуба, която отново разклаща емоционалната ѝ стабилност, тъй като двамата са били много близки.

Само месец преди смъртта му брат и сестра предприемат пътуване до Непал. „Той ми беше в тежка лична криза“, разказва Пас и обяснява, че е искала да му помогне. Пътуването остава завинаги в сърцето ѝ. Там тя го научава да казва „Обичам те“, нещо, което му е било трудно. „Аз го казвам на всички, защото не знам къде ще сме утре“, обяснява Падиля. А последните думи на Луис остават завинаги с нея: „Всеки път, когато кажа на някого ‘обичам те’, мисля за теб.“

Болезненото преживяване, дълго пазено в тайна

По време на разговора Пас разкрива и травматично събитие от младостта си. „На 14 години преживях нещо, което не очаквах и не знаех как да приема“, споделя тя. Става дума за „насилие от човек, много близък до семейството“.

Споменът и до днес ѝ причинява болка: „С времето започнах да получавам тахикардия, паник атаки…“ И дълги години тя не казва на никого. „Първо идва вината, после срамът“, обяснява тя. „Обществото сякаш не ти позволява да говориш за това.“

Актрисата споделя, че така и никога не признава за случилото се дори на собствената си майка „Никога не ѝ казах, а тя вече не е сред нас. Не ѝ казах, за да не страда.“

Пас Падиля, чието истинско име е Мария де ла Пас Падиля Диас, е родена през септември 1969 г. в Кадис, Испания. Първоначално работи извън шоубизнеса - медицински асистент е в болница. Пробивът ѝ идва през 1989 г. в комедийното шоу "Saque bola", което я прави популярна в Испания. Става широко известна с участия в телевизионни предавания и ситкоми.