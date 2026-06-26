Феновете са изумени. Преди мача Турция-САЩ на световното по футбол, Парис Хилтън предизвика истински фурор. Известната дъщеря на наследника на хотелската верига "Хилтън" връчи топката за мач на стадиона в Лос Анджелис.

А Парис си е Парис - не пропуска да се появи на събитие със супер атрактивно облекло, така че всички да говорят за нея. Богатата наследница носеше бежови ботуши с дължина над коляното и ръкавици. И ако някой случайно се чуди дали е тя - блестящ надпис изписва името на гърба на фланелката й.

Парис Хилтън гледа мача в компанията на децата си - Финикс и Лондон. Със същите фланелки са облечени и те. А също и... кучето й.

Снимка: Reuters

Припомняме, че през 2023 г. Парис посреща първото си дете – син на име Финикс, роден чрез сурогатна майка. Малко по-късно стана ясно и, че семейството се е увеличило с още едно бебе – дъщеря на име Лондон. Парис неведнъж е споделяла, че майчинството е сбъдната мечта и най-голямото постижение в живота ѝ. Интересен факт е, че Парис Хилтън не иска децата ѝ да бъдат известни.

Снимка: Reuters

Парис Хилтън - тотален футболен фен

Оказва се, че богатата наследница и DJ е сериозен футболен фен. Преди това тя присъства и на мача, в който САЩ спечелиха с 4:1 срещу Парагвай. От трибуните е следила и мача срещу Австралия (2:0). Всеки път Парис носи фланелка със символите на САЩ, показвайки своята подкрепа за отбора.

Тълпата, страстта и магията - това са трите неща, които Парис псоделя, че я вдъхновяват най-много на стадиона.

Има и още една специфична връзка на Парис с футбола. Твърди се, че тя е имала кратък летен романс с Роналдо. Според публикации двамата са прекарвали време заедно в Лос Анджелис, но отношенията им са били краткотрайни.

Парис раздава подаръци

Парис обаче не пази футболната страст само за себе си. Тя е решила да зарадва някои от наистина големите фенове на играта.

"Едно от моите любими преживания са мачовете на Световното този месец. Искам да споделя това преживение със следващото поколение. Имам няколко билета за предстоящи мачове в Лос Анджелис, така че към всички - младежи и родители, коментирайте защо искате да идете и ще се свържем с вас за билети."

Снимка: Reuters

Парис Уитни Хилтън е родена на 17 февруари 1981 г. в Ню Йорк в едно от най-известните и заможни американски семейства. Тя е правнучка на основателя на огромна хотелска империя. И израства в свят на лукс – от частни училища до бляскави светски събития. Още в тийнейджърските си години Парис попада в медийното внимание заради начина си начин на живот. В по-късните си години тя често е споделяла обаче, че зад фасадата на привилегировано момиче се е криела чувствителна и самотна млада жена, която трудно е успяла да намери своето място в света на славата.