Парис Уитни Хилтън е родена на 17 февруари 1981 г. в Ню Йорк в едно от най-известните и заможни американски семейства. Тя е правнучка на основателя на огромна хотелска империя. И израства в свят на лукс – от частни училища до бляскави светски събития.

Още в тийнейджърските си години Парис попада в медийното внимание заради начина си начин на живот. В по-късните си години тя често е споделяла обаче, че зад фасадата на привилегировано момиче се е криела чувствителна и самотна млада жена, която трудно е успяла да намери своето място в света на славата.

Пътят към славата

В началото на 2000-те години Парис Хилтън се превръща в световен феномен благодарение на риалити шоуто The Simple Life, в което участва заедно с близката си приятелка Никол Ричи. Предаването показва как двете богати наследнички живеят и работят и се забавляват.

Шоуто я прави глобална знаменитост. Постепенно Парис умело превръща имиджа си на „руса наследница“ в бизнес модел – създава парфюми, модни линии, аксесоари. По-късно започва да се изявява и като ди джей. Така, с времето изгражда истинска мултимилионна бизнес империя, доказвайки, че е далеч повече от медийна сензация.

Снимка: Getty Images

Любовни връзки

Личният живот на Парис винаги е бил обект на огромен интерес. През годините тя има връзки с известни личности, които са широко отразявани в таблоидите. Най-известен е романсът ѝ с с актьора Крис Зилка - двамата дори се сгодяват през 2018 г., макар малко по-късно да се разделят.

Въпреки публичния натиск, Парис многократно е заявявала, че търси стабилност и истинска любов.

Брак и семейство

През 2021 г. Парис Хилтън се врече във вечна вярност на своя любим - предприемача Картър Риъм. Сватбата им е пищно събитие, широко отразено в медиите по целия свят и документирано в риалити поредицата Paris in Love , излъчвана в периода 2021-2023 г.

Снимка: Getty Images

През 2023 г. двойката посреща първото си дете – син на име Финикс, роден чрез сурогатна майка. Малко по-късно стана ясно и, че семейството се е увеличило с още едно бебе – дъщеря на име Лондон. Парис неведнъж е споделяла, че майчинството е сбъдната мечта и най-голямото постижение в живота ѝ.

Снимка: camraface

Новият образ на Парис

През последните години Парис Хилтън активно работи за промяна на публичния си образ. В документалния филм This Is Paris (2020 г.) тя разкрива трудни моменти от детството си, включително преживени травми в интернат за проблемни тийнейджъри. Това признание показва една по-уязвима и зряла страна на звездата.

Снимка: Getty Images

Тя категорично се стреми да се разграничи от образа на веселата блондинка. Още едно доказателство за това е документалният филм "Infinite Icon: A Virtual Memoir" който тръгна по кината преди броени дни - на 30 януари.

Въпреки че Хилтън подчертава, че забавната ѝ страна винаги ще бъде част от нея, сега тя иска да покаже по-зряла и сериозна част от личността си. Това включва и нейните кампании за налагане на по-строг федерален контрол върху програми, насочени към грижа за младежи.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER