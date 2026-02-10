Има хора, чиито гласове действат като топла прегръдка. За много български зрители, вероятно това е нейният – Наталия Симеонова. Жената, която превърна вклюбването в професия и научи милиони българи, че никога не е късно за прошка и обич. На 10 февруари тя отбелязва своя рожден ден. Надникваме зад кадър на един живот, изпълнен с много музика, ефирно време и майчина гордост.

От Плевен до САЩ

Още като малко момиче Наталия е силно привлечена от магията на медиите и публичното говорене. Пътят ѝ я отвежда в Софийския университет, където шлифова таланта си в специалност „Журналистика“.

Снимка: Facebook

Може би малко хора помнят, че преди да стане „феята на любовта“, Наталия беше рок момичето на БНТ. В легендарното предаване „Формула 5“ тя изгражда образа на модерна, смела и изключително комуникативна водеща, която говори езика на младите. Следват проекти като „Рококо“ и работа в новинарските емисии. Голямата среща със съдбата тепърва предстои.

„Море от любов“

Снимка: Facebook

През 2002 г. ефирът на bTV се промени завинаги с появата на „Море от любов“. В продължение на десет години Наталия Симеонова не просто води предаване – тя лекува разбити сърца, събира разделени семейства и връща вярата в доброто. Със своята искреност и доверие, тя се превръща в „приятеля от екрана“, на когото всеки иска да изплаче мъката си.

По около 700 писма седмично получавала навремето в "Море от любов" Наталия. Дори след спирането на предаването, в което много двойки получаваха втори шанс за връзката си, тя продължава да помага на хората и тяхната любов. "Всичко минаваше през сърцето и главата ми" - споделя, след като приключва работата си като водеща на "Море от любов". "Много от героите ми продължават да поддържат връзка с мен и да ме поздравяват за празници", допълва тя.

Мечтата на всяка жена

Снимка: Facebook

Въпреки десетките успешни проекти зад гърба си, Наталия никога не е крила, че най-важната роля в живота ѝ е тази на майка. Единственото ѝ дете, Виктория, родена от брака ѝ с музиканта Денис Ризов, е центърът на нейната майчинска вселена. Наталия често споделя емоционални послания в социалните мрежи, които разкриват дълбоката им връзка: „Гордея се с всички качества, които разви в годините“.

Виктория е част от три "Фида", които покориха публиката в "Гласът на България". Виктория Ризов, Калина Андреева и Симона Станоева са трите ангелски гласа, които искат да покажат, че българският фолклор е нежен и красив. Трите получиха супер пас бутон от Графа още на кастингите на тъмно. Фолклорът е една от причините дъщерята на Наталия Симеонова да избере да остане да живее в България и да не замине за чужбина.

"Оглеждам се най-често в очите на дъщеря си и хората от нейното поколение. Виктория порасна на бързи обороти. Съветвам я каквото и да прави и с каквото да се занимава, да стреми се само към едно нещо - и то е да бъде вечно вдъхновена, вечно замечтана, вечно една педя над земята", споделя Наталия Симеонова в интервю за "Тази събота и неделя".

Снимка: Facebook

Семеен мост между два континента

Животът на Наталия е разпънат между две държави, но сърцето ѝ винаги е там, където е семейството. Любопитен детайл е, че Виктория, която е родена в САЩ, прави трогателен жест към родителите си, след като навършва пълнолетие. Тя подава молба пред американските власти за гражданство не само за себе си, но и за майка си Наталия и баща си Денис.

Наталия и Дениз Ризов имат период, вкойто са разделени, но не и разведени. Според нея тайната на успешната връзка се крие в това в нея да има "и възходи, и падения, и караници, и сдобрявания."

Наталия Симеонова и нови проект, който определя като наследник на „Море от любов"

