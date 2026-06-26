Крал Чарлз и кралица Камила няма да живеят в Бъкингамския дворец, когато догодина бъдат завършени ремонтите по него. А те са на стойност 369 милиона паунда, пише BBC.

Дворецът, който служи като официална лондонска резиденция на британския суверен от 1837 г., ще продължи да бъде административно седалище на монархията, но кралят е решил, че tова повече няма да бъде негов дом. Чарлз и Камила се местят в близкия Кларънс Хаус.

Каква е причината?

Решението е взето, за да се осигури по-голям обществен достъп до забележителността. Така, след ремонта, повече хора ще могат да се насладят на двореца и да разглеждат къде монарсите са прекарвали дните си.

Кралица Виктория е първата, която използва Бъкингамския дворец като официално седалище на съда през 1837 г.

Ремонтът продължава вече 10 г. По план трябва да бъде завършен през март.

Снимка: Ройтерс

Какво ремонтират цели 10 години?

Стареещите кабели, оловни тръби, окабеляване и бойлери ще бъдат подменени по време на ремонта. Много от тях са на повече от 60 години и има опасения от потенциални щети от пожар и наводнения.

Кралят и кралицата живеят заедно в Кларънс Хаус, който се намира до двореца „Сейнт Джеймс“ и някога е бил дом на кралицата майка.

И двамата са в края на 70-те си години. Преместването се налага поради опасения, че ако продължат да живеят там и на тази възраст, това би ограничило броя на посетителите, както и зоните, които хората биха могли да разглеждат.

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Бъкингамският дворец вече може да бъде отворен за по-дълъг период, генерирайки повече приходи. В момента той отваря за посетители всяко лято и на избрани дати през останалата част от годината. Междувременно стана ясно, че крал Чарлз е платил 12,9 милиона паунда данъци за 2024-2025 г.

Джеймс Чалмърс, пазител на Тайната хазна, заявява, че според плановете кралят и кралицата „ще имат достъп до частни стаи в двореца, където могат да си почиват по време на работния ден“, пише още изданието.