Крал Чарлз и кралица Камила няма да живеят в Бъкингамския дворец, когато догодина бъдат завършени ремонтите по него. А те са на стойност 369 милиона паунда, пише BBC.
Дворецът, който служи като официална лондонска резиденция на британския суверен от 1837 г., ще продължи да бъде административно седалище на монархията, но кралят е решил, че tова повече няма да бъде негов дом. Чарлз и Камила се местят в близкия Кларънс Хаус.
Каква е причината?
Решението е взето, за да се осигури по-голям обществен достъп до забележителността. Така, след ремонта, повече хора ще могат да се насладят на двореца и да разглеждат къде монарсите са прекарвали дните си.
Кралица Виктория е първата, която използва Бъкингамския дворец като официално седалище на съда през 1837 г.
Ремонтът продължава вече 10 г. По план трябва да бъде завършен през март.
Какво ремонтират цели 10 години?
Стареещите кабели, оловни тръби, окабеляване и бойлери ще бъдат подменени по време на ремонта. Много от тях са на повече от 60 години и има опасения от потенциални щети от пожар и наводнения.
Кралят и кралицата живеят заедно в Кларънс Хаус, който се намира до двореца „Сейнт Джеймс“ и някога е бил дом на кралицата майка.
И двамата са в края на 70-те си години. Преместването се налага поради опасения, че ако продължат да живеят там и на тази възраст, това би ограничило броя на посетителите, както и зоните, които хората биха могли да разглеждат.
Бъкингамският дворец вече може да бъде отворен за по-дълъг период, генерирайки повече приходи. В момента той отваря за посетители всяко лято и на избрани дати през останалата част от годината. Междувременно стана ясно, че крал Чарлз е платил 12,9 милиона паунда данъци за 2024-2025 г.
Джеймс Чалмърс, пазител на Тайната хазна, заявява, че според плановете кралят и кралицата „ще имат достъп до частни стаи в двореца, където могат да си почиват по време на работния ден“, пише още изданието.