Попфолк звездата Камелия вече официално даде старт на летния сезон. Изпълнителката се наслаждава на слънчевите дни и свободното време със своето семейство, като не пропуска да споделя щастливите мигове в социалните мрежи.

След като сбъдна най-голямата си мечта – да стане майка, животът на певицата се промени значително. Днес грижите за сина ѝ Баян и дъщеря ѝ Касия са неин основен приоритет, а самата тя неведнъж е признавала, че майчинството е най-голямото щастие, което е изпитвала.

Камелия често показва колко е привързана към децата си и колко пълноценен се е превърнал животът ѝ след появата им.

Преди ден тя публикува снимка в Instagram профила си, която буквално разтопи феновете. На нея виждаме двете ѝ деца, които играят безгрижно под щедрите лъчи на слънцето. „Чисти и невинни. Не са ли децата ангелите на земята, дошли да ни помогнат да се осъзнаем“, гласи емоционалното послание на Камелия.

Снимка: instagram.com/kamelia_official

Снимката показва и колко са пораснали наследниците на попфолк звездата - Баян е вече на 3, а Касия - на 1 годинка.

През изминалия септември 55-годишната Камелия буквално шокира феновете с новината, че е станала майка за втори път – на малката Касия. Подобна бе и ситуацията през 2023 г., когато изненадващо обяви, че има момченце – Баян. По-късно, звездата призна, че синът ѝ е износен от сурогатна майка.

Макар семейството да е в центъра на ежедневието ѝ, изпълнителката не е загърбила и сценичния си образ. Камелия продължава да поддържа отлична форма и редовно привлича вниманието на почитателите си в социалните мрежи.

Тя публикува в Instagram провокативна снимка, на която позира с оскъдно облекло, подчертаващ фигурата ѝ. И напомни защо години наред е смятана за един от секссимволите на родната музикална сцена.

Снимка: instagram.com/kamelia_official

Кадърът бързо събра хиляди реакции и десетки комплименти от фенове, които не скриха възхищението си от външния ѝ вид.

Така Камелия успешно съчетава двете най-важни роли в живота си - на всеотдайна майка и на звезда, която и след десетилетия на сцената продължава да предизвиква интерес и да бъде сред най-обсъжданите имена в попфолка.

Какво сподели Камелия за дълго чаканото майчинство в студиото на "Преди обед" - гледайте във видеото:

