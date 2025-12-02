Месец декември, най-празничният месец в годината, вече е тук и съвсем осезаемо носи духа на коледните празници. Много хора вече се вълнуват от възможността да се потопят в красивата атмосфера на празника – сред които и редица популярни личности.

Като фолкдивата Камелия, например. Тя вече е напълно готова за празничния сезон, дори нещо повече – постави неговото начало.

Чрез стилна, и същевременно гореща фотосесия, изпълнителката буквално разпали социалните мрежи. На серията от кадри, тя позира на фона на празничен декор – украсена елха, свещи и примигващи светлинки. За да подсили още повече блясъка, Камелия е избрала рокля, обсипана с камъни и златисти обувки – за една наистина привлекателна и секси визия.

Снимка: instagram/kamelia_official

Към кадрите обичаната певица пише единствено: "Усещане за Коледа“. Кратко, но красноречиво – а и достатъчно, за да предизвика лавина от коментари от страна на феновете, сред които „огън жена“ и „най-прекрасна“.

Въпреки че вече е майка на две деца, Камелия не забравя своите безброй последователи, които безрезервно я следват - и искрено се радват на празничните ѝ фотосесии. И тази година неправи изключение, напомняйки, че празниците са време за настроение, усмивки и блясък.

Снимка: instagram/kamelia_official

Преди малко повече от два месеца, Камелия буквално шокира всички с новината, че е станала майка за втори път на 54 години. Малкото ѝ момиченце се казва Касия и е родено чрез сурогатна майка. Две години по-рано тя посрещна и сина си Баян.

Изпълнителката никога не е криела за репродуктивните проблеми, с които се сблъсквала с годините. Преживява 12 неуспешни инвитро опита, а желанието ѝ да осинови дете също не се сбъдва. Затова се решава на следващата стъпка – сурогатство. Така на бял свят се появяват наследниците ѝ.

Какво още споделя Камелия за трудния път към майчинството - вижте видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK