Актьорът Робърт Карадайн почина на 71-годишна възраст по особено трагичен начин. Сърцераздирателната новина бе потвърдена от семейството му в официално изявление.

За цяло поколение фенове Робърт Карадайн завинаги ще остане добродушният и леко ексцентричен Сам Макгуайър – бащата на Лизи Макгуайър, който винаги знаеше как да даде правилния съвет с доза хумор. Но докато на екрана той олицетворяваше сигурността и семейната топлина, в реалния живот актьорът е водил тиха и изтощителна битка, която в крайна сметка отнема живота му, сочи Mirror.

20 години в света на мрака

В официалното изявление семейство Карадайн разкри, че Боби, както го наричат близките му, е страдал от биполярно афективно разстройство в продължение на почти две десетилетия. Брат му, известният актьор Кийт Карадайн, подчертава, че Робърт е водил „доблестна борба“ с болестта, но тя в крайна сметка е надделява.

„Искаме хората да знаят и няма нищо срамно в това“, споделя Кийт. „Това е заболяване, което го покоси. Надяваме се неговият път да хвърли светлина върху стигмата, свързана с психичните заболявания“, сочи People.

Семейство Макгуайър облети в скръб

Хилари Дъф, която израсна пред очите на Робърт по време на снимките на „Лизи Макгуайър“, споделя емоционална публикация, която докосна стотици фенове.

„Това боли. Наистина е трудно да се изправиш пред тази реалност за близък приятел“, пише актрисата. „В семейство Макгуайър имаше толкова много топлина и винаги се чувствах обгрижена от екранните си родители. Сърцето ми боли за Боби... Дълбоко съм тъжна да науча, че е страдал“.

Джейк Томас, изиграл по-малкия брат Мат в сериала, също почете своя екранен баща, описвайки го като един от „най-готините и талантливи хора“, които е познавал.

Едно легендарно наследство

Робърт Карадайн беше част от една от най-влиятелните актьорски династии в Холивуд. Син на легендата Джон Карадайн, той дебютира още през 1972 г. рамо до рамо с Джон Уейн в „Каубоите“. Кариерата му премина през класики като „Улици на злото“ на Мартин Скорсезе и култовата комедия „Отмъщението на зубърите“.

Трагедията е пореден удар за семейството, след като през 2009 г. при мистериозни обстоятелства почина и неговият полубрат – звездата от „Убий Бил“ Дейвид Карадайн. Робърт оставя след себе си три деца – Евър, Марика и Иън.

Децата на Робърт Карадайн

Актьорът оставя след себе си три пораснали деца, всяко от които носи частица от неговия творчески дух. Те бяха неговата най-голяма гордост и смисъл през трудните години на борба с болестта:

Евър Карадайн е най-голямата му дъщеря. Тя е от връзката му със Сюзън Снайдер, която успешно продължи семейната традиция. Тя е утвърдена актриса, позната на публиката от хитови сериали като The Handmaid's Tale и Runaways. Евър често е споделяла колко много дължи на баща си за любовта към изкуството.

Марика Рийд Карадайн е неговата втора дъщеря. Тя е от брака му с Еди Мани, която също избра пътя на киното, но предимно зад кулисите и в по-експериментални проекти.

Иън Александър Карадайн е единственият му син, който винаги е бил негова опора и с когото споделяха силна връзка извън светлините на прожекторите.

За своите внуци Робърт беше „супердядото“ – онзи забавен и малко ексцентричен човек, който винаги имаше история за разказване или забавна гримаса, с която да ги разсмее. Въпреки че биполярното разстройство често го е хвърляло в мрачни състояния, в моментите с внуците си той е успявал напълно да се преобрази, превръщайки се в същия онзи „лъч светлина“, за който семейството му говори изпълнено едновременно с любов и тъга.

