Облекчение и благодарност – с тези чувства Софи Маринова се обърна към феновете си, след като майка й е била настанена в болница. По думите на певицата най-тежките моменти вече са зад гърба им, а състоянието на майка й се е подобрило.

Новината Софи сподели лично в социалните си мрежи, където написа емоционално послание, което бързо предизвика вълна от подкрепа:

„Сърцето ми е спокойно. Майка ми вече е по-добре. Благодаря на Господ! Господ здраве да дава на всички майки!“

Преди това стана ясно, че майката на изпълнителката не е била в добро здравословно състояние и е имала нужда от лекарска грижа, което силно е разтревожило близките й. За щастие, развитието е положително, а певицата вече може да си отдъхне.

Феновете на Софи Маринова не закъсняха с реакциите си и заляха профилите й с пожелания за здраве, сила и бързо възстановяване. Поредният личен момент показа и колко силна е връзката между певицата и нейната майка – тема, която Софи винаги е споделяла с много обич и уважение.

Въпреки че в публичното пространство липсват официални медицински данни или детайлна информация за конкретно заболяване на майката на Софи Маринова, редица медийни репортажи и лични изказвания на певицата сочат за влошеното й здравословно състояние. В различни новинарски публикации се цитират факти като нуждата й от хемодиализа и появата й в инвалидна количка по време на големи концерти, а самата Софи е споделяла, че майка й понякога изпитва сериозно затруднение с дишането и „не й достига въздух“. Тъй като става въпрос за чувствителна здравна информация, тя остава в сферата на личния живот на семейството и се появява в медиите без да има публично достъпна медицинска диагноза.

