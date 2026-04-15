Неприятностите за Бритни Спиърс сякаш нямат край. Преди около месец певицата попадна в поредна тежка ситуация – тя бе заловена от полицията да шофира в нетрезво състояние.

Вследствие на това самата Бритни най-сетене осъзна, че има сериозен проблем и че се нуждае от помощ. Затова доброволно и с подкрепата на близките си, тя реши да постъпи в рехабилитационен център, съобщава TMZ.

Повратният момент за певицата е датата 4 март 2026 г. Тогава тя е засечена от органите на реда в Калифорния да кара с превишена скорост и трудно да контролира автомобила си. След известно преследване полицията успява да спре колата на ѝ и да я отведе в участъка, където веднага е тествана за алкохол.

В крайна сметка автомобилът ѝ е конфискуван, а в него са открити вещества, чиято същност експертизата все още не е установила.

След инцидента представител на Бритни Спиърс заяви, че тя много съжалява за случилото се. „Това беше неприятен и напълно непростим инцидент. Бритни ще предприеме правилните стъпки към това генерално да промени живота си. Тя има пълната подкрепата на близките си“, отбеляза нейният мениджър.

Снимка: Getty Images

След като е арестувана в нетрезво състояние изпълнителката е прекарва едно денонощие в ареста. Освободена е на следващия ден, но я очаква съдебен процес - той ще се проведе на 4 май, когато тя трябва да даде показания.

А само преди броени дни - на 12 април, Бритни доброволно постъпи в рехабилитационен център, където ще се лекува от алкохолна и наркотична зависимост.

Припомняме, че проблемите на Бритни с алкохола датират още от младежките ѝ години. Тя не успя да се справи със славата и постепенно вредният навик я завладя, оказвайки пагубно действие върху живота ѝ. Стигна се дори до там, че през 2008 г. съдът я призна за частично недееспособна – и тя бе принудена да живее под настойничеството на баща с. През 2021 г. настойничеството бе отменено, тъй като Бритни започна да се стабилизира, но спокойният период не продължи дълго.

Неотдавна Бритни направи неочаквано признание, с което за пореден път шокира феновете. Тя написа в социалните мрежи че се чувства „късметлийка, че е жива“, след като е успяла да се справи с дългогодишното напрежение в семейството си. И дори добави шокиращото: „Сега се страхувам от тях“, визирайки баща си баща си Джейми (73), майка си Лин (70) и сестра си Джейми Лин (34).