Поп звездата Бритни Спиърс изненадващо изтри Инстаграм профила си, след поредица тревожни публикации, което шокира феновете и ги накара да се замислят дали за емоционалното състояние на талантливата певица.

След напрежението в личен план и тежките изпитания, през които Бритни премина, действията й стават все по хаотични и неразбираеми за широката публика.

Защо Бритни Спиърс реши да изчезне от интернет пространството?

На 2 ноември фенове и последователи забелязаха, че профилът на певицата вече е недостъпен. При опит за отваряне се появява съобщение, че страницата е премахната или връзката е невалидна. Инстаграм от години е основният канал, чрез който Спиърс общува с почитателите си, споделя лични мисли и информация за музикални проекти.

Болка, тревога и страх - как Бритни се справя с трудностите

Решението да изтрие акаунта си идва след серия от публикации, които предизвикаха тревога сред феновете. В едно от видеата певицата показва превързано коляно и обяснява, че е паднала по стълбите. В друг пост тя отправя остри думи към бившия си съпруг - Кевин Федърлайн, заявявайки, че постоянните му провокации са „изключително нараняващи и изтощителни“ и че се е борила да има нормална връзка с децата си.

Мемоарът на Кевин Федърлайн

Бившият съпруг на Спиърс наскоро публикува мемоара си, озаглавен "You Thought You Knew", в който прави редица твърдения за брака им и за начина, по който певицата се е грижила за децата им. Спиърс реагира остро, определяйки написаното като „лъжи“ и обвинявайки Федърлайн, че използва нейното име за лична изгода.

Снимка: Getty Images

Една майка, която се бори за децата си

В публикация в платформата X певицата споделя, че през последните пет години е виждала единия си син само за 45 минути, а другия – едва няколко пъти. Тя подчертава, че отношенията с тийнейджъри са сложни и че има нужда да сподели истината си, защото „всяка жена би направила същото“.

Снимка: Getty Images

Не е ясно дали Бритни Спиърс лично е изтрила акаунта си или това е решение на платформата. Според близки до певицата източници, тя може би търси дистанция от социалните мрежи, за да се освободи от негативното влияние и да се фокусира върху личното си спокойствие. Изчезването на профила в тази социална мрежа бележи поредна промяна в бурния живот на Бритни Спиърс.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK