На 5 февруари преди 24 години е заснет един от най-скъпите и запомнящи се рекламни видеоклипове с участието на Бритни Спиърс - рекламна кампания за Pepsi, чиято стойност достига рекорд за 90-секунди продължителност. Проектът е продуциран от компанията и първоначално показан по време на финала на Super Bowl през същата година с участието на поп звездата, която представя история през времето и популярността на марката.

Множество медийни публикации сочат, че хонорарът на Бритни е бил значителна част от бюджета на клипа, като се споменава, че тя е печелила около 12 000 долара/секунда за заснемането му. Според официалния сайт на Рекордите на Гинес общата стойност на видеоклипа възлиза на около 8.1 милиона долара.

В рекламата на напитката Спиърс преминава през различни десетилетия с характерни костюми и визии. Всеки епизод визуално представя културни референции от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Финалът показва съвременна (за онова време) Бритни, пиеща Pepsi, със съвременно звучене и музикално оформление (използвайки мелодични мотиви, характерни за маркетинга на Pepsi).

Идеята е да се покаже дълголетието на марката "Pepsi" и как тя остава актуална през поколенията - с Бритни като символ на младостта и енергията на своето време.

Най-популярните видеоклипове, в които участва Бритни Спиърс

Реклама за Target (САЩ) - Бритни се появява в телевизионни рекламни спотове за американската верига супермаркети Target, където насърчава появата и продажбата на нейния дебютен албум "…Baby One More Time".

Toyota Vios (Япония) - Според публикации Бритни участва в реклама за японския автомобил Toyota Vios, която използва нейна песен ("Anticipating") и е била пускана в Азия.

Go Go Tea (Япония) - В Азия Бритни се е появявала и в реклама за безалкохолна напитка Go Go Tea, където демонстрира своите танцови движения - част от нетрадиционни международни кампании.

Снимка: Getty Images

McDonald’s (САЩ) - Заедно с популярната група ’N Sync Бритни участва в реклама за McDonald’s, което е част от маркетингови кампании на веригата през 90-те/началото на 2000-те.

Samsung - Според някои списъци тя е участвала в реклама за Samsung — един от популярните технологични брандове, в която се ползва нейният чар и популярност.

Suki Gummy Candy - Britney e участвала и в по-игрива реклама за Suki gummy candy (желирани бонбони), където визуалният тон е по-забавен и креативен.

Други появи в реклами на Pepsi

"Joy of Pepsi" – основният музикален спот, заснет за Super Bowl през 2002 г.

Pepsi Generations – реклама, в която интерпретира класически кампании, като припомня за стари Pepsi реклами.

Други Pepsi участия, понякога наричани "Right Now" или "We Will Rock You", също са част от серията реклами с нейно участие.

Трансформацията на Бритни през годините

Певицата се е променяла многократно през годините както в професионален, така и в личен план.

Първите ѝ стъпки като артист започват още в детството - участва в предаването "The All-New Mickey Mouse Club", което ѝ дава сценичен опит още преди да стане звезда.

Пробивът ѝ идва със сингъла "…Baby One More Time" в края на 90-те, който я превръща в международна поп икона. През 2000-те тя вече е навсякъде: на върха на музикалните класации, със световни турнета, участва в реклами и филми, и определя стандартите за новите поколения.

Снимка: Getty Images

Въпреки този успех, публичният натиск и медийното внимание довеждат и до трудни периоди в личния ѝ живот, включително кризи със здравето и поведението ѝ, които стават обект на широко отразяване от таблоидите. През 2008 г. съдебно решение поставя Бритни под попечителство, което значително ограничава личните ѝ и финансови решения до 2021 г., когато след публично движение #FreeBritney тази мярка бе прекратена.

Снимка: Getty Images

След края на попечителството Бритни преживява нов етап - включително брак и развод със Сам Асгари, както и други лични промени, като смяна на името в социалните мрежи и желание за по-спокоен живот далеч от постоянното внимание на медиите.

Днес тя не се качва на музикалната сцена, но остава в центъра на културното внимание.

Снимка: Getty Images

