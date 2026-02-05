Бритни Спиърс направи неочаквано признание, с което шокира феновете. Тя сподели в Instagram профила си емоционално признание, казвайки, че е „късметлийка, че е жива“, след като е успяла да се справи с дългогодишното напрежение в семейството си.

От публикацията на 44-годишната певица „лъхаше“ усещане за неразбраност и самота.

„Това, към което хората се стремим е да се чувстваме свързани помежду си, а не сами“, написа тя, намеквайки за изолацията, в която бе поставена дълги години от семейството си. „Можем да прощаваме като хора, но никога не забравяме“, продължи тя. „Копнежът и желанието за контакт винаги са от решаващо значение.“

Спиърс добави и, че вярва, че има истински късмет – заради факта, че изобщо е жива, предвид начина, по който семейството се е отнасяло с нея. И добавя шокиращото: „Сега се страхувам от тях“.

В послепис Спиърс каза, че е хапнала чийзкейк с близък съсед и че не е танцувала от месец, защото си е счупила пръст на крака – при това два пъти.

Последната публикация идва след години, в които Бритни Спиърс откровено говори за противоречивите си чувства към членове на семейството си - баща си Джейми (73), майка си Лин (70) и сестра си Джейми Лин (34).

Самата Спиърс има двама сина - Престън (20) и Джейдън (19), от бившия си съпруг Кевин Федърлайн. Източник по-рано е казал пред People, че тя е прекарала изминалите коледни празници със сина си Джейдън.

Певицата разказа за сложните семейни отношения и в мемоарите, които издаде от 2023 г. „The Woman in Me“. В книгата тя казва, че „сърцето ѝ е с Джейми Лин“ заради това, че е израснала в нейната сянка и като дете на разведени родители.

През същата година Спиърс и майка ѝ прекараха рождения ден на звездата заедно – въпреки че по това време певицата все още чувствала наранена, по думите на нейни близки - защото е чувствала, че майка ѝ е могла да ѝ помогне повече в най-трудните моменти.

Междувременно Спиърс многократно е говорила за наложеното от съда попечителство, ръководено от баща ѝ и адвокат. То започва през 2008 г., а през юни 2021 г. Бритни за първи път говори публично срещу него в съда. „Лъгала съм, казвайки пред целия свят, че съм добре и че съм щастлива“, каза тогава тя, добавяйки: „Не съм щастлива. Не мога да спя. Депресирана съм. Плача всеки ден.“

Бащата и дъщерята постигнаха споразумение по съдебния спор относно адвокатските такси през април 2024 г.

