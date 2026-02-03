Любовта се оказва по-силна от всяко приключение и по-красива от много екзотични дестинации! Бистра, която спечели сърцата на зрителите като единствената жена стигнала до финала в първия сезон на „Островът на 100-те гривни“, започва най-важната игра в живота си. Чаровната гимнастичка се сгоди на изключително приятно място – в западната част на остров Бахрейн, на самия бряг на Персийския залив.

Бистра споделя щастливата новина в своя Instagram профил. Дамата публикува кадри, на които се вижда красивия пръстен, луксозна обстановка и голяма доза романтика.

„Не бих могла да те обичам повече, отколкото в момента, и въпреки това знам, че ще го направя утре“, пише Бистра в своята публикация.

Жената, която не се пречупи пред глада

Снимка: bTV Media Group

За мнозина Бистра е истинският победител в приключенското предаване. Като шампион на България по художествена гимнастика, тя влезе във Филипините с желязна физическа и психическа подготовка. Въпреки скептицизма на родителите си, които не вярвали, че тя ще издържи на глада и спането върху пясък, Бистра доказа, че е „дива“ и че адреналинът е нейното гориво.

Припомняме, че в интервю за Ladyzone.bg след финала на предаването, Бистра сподели, че пътят не е бил никак лесен. Бистра призна, че най-големият дефицит на острова за нея е била храната. Липсата на достатъчно калории се оказала по-тежка за психиката й от всичко останало.

„Голямото ядене започна още от летището“, сподели тогава тя с широка усмивка, припомняйки си как първото нещо, което си е купила на българска земя, е била палачинка с шоколад.

Бижуто, което вече блести на ръката на Бистра се отличава с фин и изключително елегантен дизайн, в чийто център е поставен правоъгълен диамант. Геометричната форма на камъка създава усещане за дълбочина, а тънката халка балансира визията с модерна лекота, превръщайки пръстена в аксесоар, който съчетава съвременна естетика.

Интервю с Бистра след участието й в „Островът на 100-те гривни“ вижте ето тук:

