Крал Чарлз и кралица Камила бяха домакини на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер и първата дама Елке Бюденбендер за тяхното държавно посещение. Принцът и принцесата на Уелс също бяха част от церемонията, а кралската двойка изглеждаше бляскаво , когато излязоха за последното събитие за деня - държавния банкет.

Кейт изуми по-рано през деня, когато носеше рокля от Burberry и кралскосиньо палто от дизайнерката на сватбената си рокля, Сара Бъртън от Alexander McQueen, брошка от пера на принца на Уелс и обеци, принадлежащи на покойната принцеса Даяна.

Сред 152-мата гости бяха множество британски и немски знаменитости и политици, включително немският супермодел Клаудия Шифър и съпругът ѝ сър Матю Вон, съдията от „Strictly Come Dancing“ Моци Мабусе, който живее в Германия, бившият халф на Евертън Томас Хицлеспергер, награждаваният немски композитор Ханс Цимер и илюстраторът на детски книги Аксел Шефлер.

Снимка: Getty Images

В разкошната зала, с огромни, обширни тавани, обсипани с гербовете на всеки рицар на Жартиерата от 1348 г. насам, гордо място заемаше 25-метрова коледна елха от Нордман, украсена с 15 000 блестящи лампички.

Кралят, с бяла вратовръзка, поведе кралското шествие в трапезарията редом с президента, следван от кралицата и първата дама. Камила носеше зелена дантелена рокля от Фиона Клеър с тиара на момичетата от Великобритания и Северна Ирландия, диамантени обеци, огърлица с изумруди и диаманти и лента с орден на Германия.

Принцесата на Уелс беше в ослепителна форма, когато открадна шоуто на бляскавия държавен банкет в замъка Уиндзор в сряда вечерта. Кейт носеше рокля „Джени Пакъм“ и ориенталска диадема на кралица Виктория, каквато никога преди не беше носила. Тя носеше и обеци от покойната кралица, ордена на кралското семейство и лентата със звезда на GCVO на вечерята, организирана от краля и кралицата във великолепната зала „Сейнт Джордж“ в чест на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер и първата дама Елке Бюденбендер, които бяха пристигнали по-рано през деня.

Снимка: Getty Images

Гости

Клаудия Шифър е сред присъстващите не просто като „звезда“, а като представител на германската култура и обществен живот - тя е легендарна германска супермоделка, с международна репутация, така че е логично да бъде включена сред официалните гости при такова дипломатическо събитие.

Снимка: Getty Images

Според табличката на масата тя е била представена под титлата „Лейди Вон“ - съвсем наскоро нейният мъж бе удостоен с рицарско звание.

Според няколко източници, тя е била облечена в тоалет на Balmain, който е описван като „абсолютно перфектен за събитието“ - рокля с „вертикална линия, която ѝ подхожда“, с „мега блясък“ и „с внушаващи рамене“; „познава се 90-арският стил“.

На 46-метровата махагонова маса за хранене бяха седнали и принцеса Роял и съпругът ѝ сър Тим Лорънс, херцогът и херцогинята на Единбург и херцогът и херцогинята на Глостър, заедно с херцога на Норфолк, херцога на Уелингтън и други немски и британски политици и високопоставени лица.

Снимка: Getty Images

Принцеса Ан пък беше в бяла рокля, докато вървеше редом с херцогинята на Глостър, която носеше разкошен червен тоалет.

Подготовка за събитието

Кралският персонал беше прекарал пет дни в подреждането на масата с предмети от Големия сервиз от Кралската колекция - сребърно блестящ сервиз за вечеря, датиращ от 1811 г., който включва чинии за вечеря, супници, поставки за десерти и свещници, повлияни от гръцки, римски, египетски и ориенталски стилове.

Междувременно, ръчно брани сезонни цветя и листа от замъка Уиндзор и Бъкингамския дворец, както и цветя от градината Савил в Големия парк Уиндзор, бяха аранжирани в позлатени сребърни централни елементи, взети от Голямата служба.

Българин стана кмет във Великобритания - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK