Всички познавате онова неприятно усещане – поръчвате любимата си напитка и само след няколко минути хартиената сламка започва да се разпада, разваляйки целия вкус. Е, ако планирате пътуване до Флорида през следващите години, може би ще се наслаждавате на кафето и коктейлите по съвсем нов и по-умен начин.

Властите в слънчевия щат предлагат нов законопроект, който предвижда пълна забрана на хартиените сламки до 2027 година. Инициативата не е отказ от екологичния начин на живот, а по-скоро признание, че хартията се е провалила като функционална и безопасна алтернатива, сочи People.

Защо хартията излиза от мода?

Снимка: iStock

Освен очевидния дискомфорт заради бързото размекване и разпадане на сламките, експерти посочват и по-сериозни причини. Скорошни проучвания разкриват, че много хартиени сламки съдържат така наречените PFAS (вечни химикали), които се използват за водоустойчивост, но са вредни за здравето и природата. Новият закон цели да наложи по-високи стандарти, които хартията не може да покрие.

С какво ще заменим хартиените сламки?

Снимка: iStock

Забраната на хартията отваря врати за ново поколение материали, които не променят вкуса на кафето или коктейла ви. Ето какво ще виждаме в чашите си след 2027 г.:

Сламки от агаве и растителни влакна: Направени от остатъци от производството на текила, те се усещат като пластмаса, но са 100% естествени.

Направени от остатъци от производството на текила, те се усещат като пластмаса, но са 100% естествени. Пшенични стъбла: Напълно компостируеми и естествено водоустойчиви, те са сред най-чистите еко варианти.

Напълно компостируеми и естествено водоустойчиви, те са сред най-чистите еко варианти. Морски биоразградими полимери: Специални био-пластмаси (направени от захарна тръстика или царевица), които се разграждат напълно в морска вода в рамките на една година.

Какво означава това за нас?

Флорида често е лидер в поставянето на потребителски трендове, които бързо достигат и до Европа. Ако законът бъде приет, 2027 г. може да сложи край на „ерата на разпадащата се хартия“ и у нас. Дотогава, най-стилният и сигурен избор остава вашата лична метална или стъклена сламка в чантата – аксесоар, който е модерен и истински екологичен.

