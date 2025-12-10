Коледа наближава, а Хърватската столица ни пренася в един магичен свят, в който всичко блести и е красиво. Популярен фестивал и многобройни празнични събития - Загреб е кулминационния момент в коледната приказка, която ще си разкажем и тази година. Той "оживява" с известния "Адвент" фестивал, а жители и гости на града ще бъдат приятно изненадани от атмосферата. Но какво точно могат да очакват?

Блести и е красиво

Коледните събития обхващат почти целия център на града - от площад „Бан Йелачич“, до концертите на Европейския площад и огромната им ледена пързалка, която успява да впечатли туристите.

Снимка: Getty Images

Из целия град ще бъдат разположени кулинарни зони с разнообразна храна и напитки, както и специални места за отдих. Тази година фестивалът ще разполага с общо 140 къщички, в които ще се предлагат различни продукти.

Коледните базари в Загреб ще бъдат истинско съкровище, защото предлагат изобилие, както от вълнуващи деликатеси, така и от красиви ръчноизработени подаръци. Много аткракции и музика.

Снимка: Getty Images

Културната програма е особено богата: предвидени са седем музикални фестивала, както и над 90 концерта и сценични изяви, които ще се провеждат както на открито, така и в залите на Националния театър и други културни институции. Включват се и множество галерии и музеи, които подготвят специални изложби.

