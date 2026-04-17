Остават броени дни до един от най-важните дни за 2026 г. - предсрочните парламентарни избори на България на 19 април. Ако все още, когато видиш ЦИК, РИК и СИК, и си мислиш, че това са нови К-поп групи - в голяма грешка си. Ето кои са те.

В рамките на вота на 19 април българските граждани ще изберат 240 народни представители, които ще формират състава на бъдещото 52-о Народно събрание.

Кога и как се гласува?

Дата: 19 април 2026 г.

Начало: 7:00 часа

Край: 20:00 часа

Изключение се допуска само ако пред секциите има чакащи избиратели – в този случай гласуването може да продължи до 21:00 часа.

Първо е ЦИК – Централната избирателна комисия. Това са главните шефове. Те са като главния офис на Apple – решават правилата за всички, казват как ще изглеждат бюлетините и броят финалните резултати. Ако нещо се обърка в цялата държава, ЦИК са тези, които трябва да оправят кашата.

След това идват РИК – Районните комисии. Представи си ги като регионалните мениджъри. Те отговарят за по-големите области (като Пловдив, Варна или Бургас). Тяхната работа е да следят дали всичко в техния район е chill и да събират данните от всички малки секции.

И накрая са СИК – Секционните комисии. Това са хората, които виждаш, когато влезеш в училището да гласуваш. Те ти проверяват личната карта, дават ти бюлетината и ти казват "Заповядайте". Те са екипът на терен – реалните хора, които броят твоя глас накрая на деня.

Ще гласуваш за пръв път? Няма повод за притеснение - имаме 10 неща, които трябва да знаеш, ако гласуваш на 19 април за първи път:

"Избори за начинаещи" - поредица с основни понятия и обяснения за тези, които тази година ще гласуват за първи път.