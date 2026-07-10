Кайли Дженър отново привлече погледите с втората си съвместна колекция между модния си бранд Khy и популярната марка за бански Frankies Bikinis. Новата модна линия, озаглавена Fever Dream, ще бъде представена официално на 14 юли и обещава да съчетае винтидж вдъхновение с модерна, провокативна визия.

Първият поглед към колекцията беше разкрит чрез серия от кратки видеа в Instagram, заснети като своеобразно любовно писмо към Лос Анджелис. В тях Кайли Дженър и основателката на Frankies Bikinis Франческа Айело демонстрират част от новите модели, вдъхновени от атмосферата на града, плажната култура и емблематичния холивудски стил.

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Сред акцентите в колекцията се открояват бански с ефект на кожа, металически материи, животински принтове и класически триъгълни модели, които могат свободно да се комбинират. Палитрата включва черно, розово и разнообразни десени, вдъхновени от змийска кожа, камуфлаж и леопардови мотиви. По думите на Франческа Айело, вдъхновението за новата линия идва от общата им любов към Лос Анджелис и от винтидж находки в личните гардероби на двете дизайнерки. Целта е била да създадат модели, които излъчват увереност, женственост и усещане за непринуден лукс.

Снимка: Getty Images

Колекция, която вълнува

Кайли Дженър също загатна, че феновете вече са виждали част от новите бански, без да подозират. По време на скорошната си почивка на островите Търкс и Кайкос тя публикува снимки с няколко от моделите, които сега официално стават част от колекцията. Това е второто партньорство между Khy и Frankies Bikinis. Първата им съвместна колекция, вдъхновена от ретро бельото, беше представена през 2025 г. и се разпродаде за кратко време, което постави високи очаквания към новата колекция.