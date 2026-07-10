Кайли Дженър отново привлече погледите с втората си съвместна колекция между модния си бранд Khy и популярната марка за бански Frankies Bikinis. Новата модна линия, озаглавена Fever Dream, ще бъде представена официално на 14 юли и обещава да съчетае винтидж вдъхновение с модерна, провокативна визия.
Първият поглед към колекцията беше разкрит чрез серия от кратки видеа в Instagram, заснети като своеобразно любовно писмо към Лос Анджелис. В тях Кайли Дженър и основателката на Frankies Bikinis Франческа Айело демонстрират част от новите модели, вдъхновени от атмосферата на града, плажната култура и емблематичния холивудски стил.
Сред акцентите в колекцията се открояват бански с ефект на кожа, металически материи, животински принтове и класически триъгълни модели, които могат свободно да се комбинират. Палитрата включва черно, розово и разнообразни десени, вдъхновени от змийска кожа, камуфлаж и леопардови мотиви. По думите на Франческа Айело, вдъхновението за новата линия идва от общата им любов към Лос Анджелис и от винтидж находки в личните гардероби на двете дизайнерки. Целта е била да създадат модели, които излъчват увереност, женственост и усещане за непринуден лукс.
Колекция, която вълнува
Кайли Дженър също загатна, че феновете вече са виждали част от новите бански, без да подозират. По време на скорошната си почивка на островите Търкс и Кайкос тя публикува снимки с няколко от моделите, които сега официално стават част от колекцията. Това е второто партньорство между Khy и Frankies Bikinis. Първата им съвместна колекция, вдъхновена от ретро бельото, беше представена през 2025 г. и се разпродаде за кратко време, което постави високи очаквания към новата колекция.