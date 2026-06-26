Кайли Дженър е изправена пред нов съдебен иск от своя бивша готвачка, който твърди, че е била претоварена с работа по време на бременността си, което според нея е довело до спонтанен аборт.

В делото, заведено срещу Дженър, се твърди, че готвачката е направил аборт през февруари миналата година, след като е била принудена да работи „извънредно, физически взискателна работа и да участва на събития под високо напрежение", пишат от LADbible.

Според съдебни документи, получени от Los Angeles Times, жената, чиято самоличност не е разкрита, казва, че редовно е работила на смени от 11 до 12 часа, пет дни в седмицата. Тя също така твърди, че е информирала работодателя и ръководния си екип за рисковата си бременност и е поискала корекции, за да не застрашава здравето си и това на бебето.

През февруари 2025 г., докато е била бременна в петия месец, тя е работила на събитие в Палм Спрингс, Калифорния. В иска се твърди, че по това време не и е била предоставена адекватна подкрепа, въпреки че е поискала помощ.

„Поради изтощение и прекомерно физическо натоварване, тя е получила паническа атака в банята по време на събитието", се посочва в документите.

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След това, твърди се в иска, тя почувствала изключителна физическа слабост и тежест в цялото си тяло. На следващия ден се събудила с кръвотечение и отишла в болницата, където и казали, че е загубила бебето си. След спонтанния аборт тя също така се е борила с депресия.

Готвачката допълнително твърди, че е била „несправедливо уволнена“ през пролетта на същата година и търси обезщетение от Дженър в размер, който все още не е уточнен.

Адвокатката ѝ Дела Шейкър заяви пред „Лос Анджелис Таймс“, че „статутът на знаменитост не освобождава никого от трудовите закони на Калифорния“, добавяйки, че тя ще представи доказателства в съда и ще остави фактите да говорят сами за себе си.

Тя също така посочи пред The Independent, че законите се прилагат еднакво за всички, независимо от богатството, влиянието или публичния им профил, подчертавайки, че техният клиент заслужава същата защита като всеки друг служител в Калифорния.

Снимка: Getty Images

Това е последното от поредица съдебни дела, пред които е изправена Дженър, след като две бивши домакини заведоха отделни дела срещу нея по-рано тази година. Кайли Дженър все още не е коментирала публично обвиненията, а нейните представители не са отговорили на исканията за коментар.