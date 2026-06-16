Кайли Дженър отново попадна в светлината на прожекторите, след като нова фотосесия на звездата предизвика възхищение сред феновете. Наред с впечатляващите кадри обаче вниманието беше насочено към един по-малко известен факт от личния ѝ живот – историята зад второто ѝ име.

Основателката на козметичната империя "Kylie Cosmetics" носи пълното име Кайли Кристен Дженър, като второто ѝ име е специален жест към майка ѝ, Крис Дженър. Фенове припомниха, че „Кристен“ всъщност е рожденото име на Крис Дженър – Кристен Мери Хоутън. По този начин семейството е избрало да почете майката на Кайли, като ѝ предаде част от нейната идентичност още при раждането.

Трогателното разкритие развълнува почитателите на звездата, които определиха историята като мил и сантиментален семеен жест. Мнозина отбелязаха, че подобни традиции често остават незабелязани зад блясъка на известните фамилии, но разкриват по-личната страна на знаменитостите. Интересът към историята се засили, след като Кайли публикува серия нови снимки в социалните мрежи. На кадрите тя позира в елегантна визия, демонстрирайки характерния си стил и безупречен външен вид, което бързо привлече хиляди коментари и харесвания от последователите ѝ.

Снимка: Getty Images

През годините Кайли Дженър се превърна в една от най-влиятелните личности в света на красотата и социалните мрежи. Въпреки огромната си популярност, моменти като този показват колко важни остават семейните връзки за известната фамилия Кардашиян-Дженър.

Новината за значението на второто ѝ име беше посрещната с множество положителни реакции, а феновете определиха историята като още едно доказателство за близките отношения между Кайли и нейната майка.