На 19 април изборният ден започна с висока интернет активност. Популярните лица на България не пропуснаха да споделят, че са гласували. Още в ранните часове на деня редица известни личности показаха своята активна гражданска позиция, като упражниха правото си на глас и призоваха последователите си да направят същото.

Сред първите, които споделиха, че вече са гласували, бяха актьори, музиканти и телевизионни лица. Някои от тях публикуваха снимки от изборните секции, а други предпочетоха по-сдържан подход, но с ясно послание – че участието в изборите е важна част от демокрацията. За мнозина това беше и начин да насърчат младите хора да бъдат по-активни и ангажирани с бъдещето на страната.

Част от звездите използваха социалните мрежи, за да напомнят, че гласуването не е просто право, а отговорност. Те подчертаха, че независимо от политическите предпочитания, най-важното е хората да изразят позицията си. Някои от тях дори споделиха лични размисли за значението на избора и необходимостта от промяна.

Известните личности, които гласуваха на предсрочните парламентарни избори

Филип Буков

Актьорът сподели видео от сутринта, заедно с баба си, която феновете му вече познават от профилите му в социалните мрежи. Двамата обсъдиха важността на упражняването на правото на глас, като не пропуснаха да отбележат и слънчевото време - подходящо за гласуване.

Христо Пъдев и Владимир Зомбори

Две популярни семейства също призоваха последователите си да отидат в избирателните секции днес. Зомбори написа под общата им снимка:

"Днес гласувахме, защото ни е грижа и защото има смисъл. Защото това е начинът да помогнем на децата си, да живеят по-добре от нас! Да живеят в България! Денят е прекрасен! Излезте и го направете!"

Глория

Попфолк иконата Глория публикува кадри директно от избирателната секция, на които демонстрира как пуска своя вот в урната.

Стоян от "Ергенът" 5

Едно от най-обсъжданите лица в България през последната седмица, ергенът Стоян Димов, пък качи в своя Instagram видео, с което отправи кратко и ясно послание:

"Днес не е ден да се ШЕГУВАМЕ, ден е да ГЛАСУВАМЕ! Ако не ИЗБИРАШ от менюто. ТИ си менюто!"

Людмила Костадинова от "Ергенът" 1

Людмила, позната на зрителите на bTV като Люси, също сподели своя опит от днешния ден. Нещата при нея обаче не изглеждат толкова "слънчеви", колкото при останалите известни личности.

В своите Instagram Stories тя подчерта, че машината в секцията, в която е била разпределена тя, не е работила и не е имало възможност някой да я ремонтира на момента. Затова се наложило да попълни хартиена бюлетина, въпреки че това не отговаряло на желанието ѝ.

Костадинова продължи, като каза, че "никой няма оправдание" да не изрази позицията си в този така очакван ден.

Ая Минкова

Сестрата на Теа Минкова също подкани своите фенове да отидат до урните. Преди обед тя публикува снимка на сина си - Симеон, който беше елегантно облечен. Върху своето Story тя написа:

"Гласувай! Пс. Ние сме от старата школа и на избори се ходи спретнато, с риза."

Инфлуенсърката и грумър не остана безучастна в деня на изборите за народни представители. Тя сподели, че отива да гласува още в ранни зори - 7:25 часа. На това му се казва ентусиазъм!

Даниел Бачорски

Близнака от сериала на bTV "Вяра, надежда, любов" показа на своите почитатели, че е в своята избирателна секция и написа:

"Давам вота си днес, за да не мрънкам утре! Направи го и ти!"

Петър Дочев и Десислава Минчева

Актьорът и водещ на "Преди обед" по bTV и Десислава Минчева-Раул - кореспондента на телевизията с фокус върху отразяването на актуалните теми и събития от Брюксел и Западна Европа се похвалиха, че са гласували - дори и от Париж.

Камелия

Попфолк звездата доказа, че всеки може да гласува - дори с детето си на ръце!

Александър Сано

Актьорът и водещ на риалити предаването по bTV "Островът на стоте гривни" Александър Сано сподели своите размисли след като е подал своя вот.

"Ето така - леко и свободно, с приповдигнато настроение, се движи човек, който вече е гласувал. Ставайте и отивайте да гласувате", призова той своите последователи в Instagram.

Орлин Павлов

Артистът написа в своите социални мрежи: "В 7:07 упражних правото си на глас. Направете го и вие – не го пропускайте! Гласуването е избор и отговорност, особено този път. Успех на всички!"

Освен че е гласувал в София, той сподели, че потегля към Бургас, където го очаква важна роля - наблюдател, пазител на вота

"Ще следя за нередности и ще ви държа в течение", продължи той в изявлението си.