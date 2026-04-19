Вън е топ време, слънцето пече и паркът буквално крещи името ти. Обаче... днес са избори.
В рамките на вота на 19 април българските граждани ще изберат 240 народни представители, които ще формират състава на бъдещото 52-о Народно събрание.
Кога и как се гласува?
- Дата: 19 април 2026 г.
- Начало: 7:00 часа
- Край: 20:00 часа
Изключение се допуска само ако пред секциите има чакащи избиратели – в този случай гласуването може да продължи до 21:00 часа.
Глас или сладолед?
Паркът е лесен -сядаш, скролваш, ядеш сладолед и се правиш, че политиката не съществува. Изглежда като перфектния план за деня, нали? Ако всички чилваме и никой не гласува, накрая други хора (които вероятно не разбират твоя vibe) ще решат дали следващото лято изобщо ще имаш парк, или ще го направят паркинг.
Гласуването отнема точно 5 минути. Буквално по-малко отколкото чакаш на опашка за кафе или за бъбъл тий.
Ако не гласуваш, губиш правото да се оплакваш в ТикТок, че нещата са криндж.
"Избори за начинаещи" - поредица с основни понятия и обяснения за тези, които тази година ще гласуват за първи път.