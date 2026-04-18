Може би най-големият дебат след Android или iPhone е как да гласуваш – с хартиена бюлетина или с машината?

В рамките на вота на 19 април българските граждани ще изберат 240 народни представители, които ще формират състава на бъдещото 52-о Народно събрание.

Кога и как се гласува?

Дата: 19 април 2026 г.

Начало: 7:00 часа

Край: 20:00 часа

Изключение се допуска само ако пред секциите има чакащи избиратели – в този случай гласуването може да продължи до 21:00 часа.

Хартия VS машина

Хартиената бюлетина е за тези, които обичат класиката. Влизаш, задраскваш, сгъваш внимателно, като оригами, за да не се види вотът, и пускаш в урната. Внимавай – ако излезеш от квадратчето или нарисуваш сърчице, гласът ти отива в trash папката.

С машината - пъхаш картата, цъкаш по екрана и няма как да сгрешиш – софтуерът просто няма да ти позволи да направиш недействителен вот. Няма зацапано с химикал, няма драма. Накрая ти принтира една бележка, която пускаш в урната. Това е!

"Избори за начинаещи" - поредица с основни понятия и обяснения за тези, които тази година ще гласуват за първи път.