Нотр Дам, емблематичната френска забележителност, която се запали преди почти шест години, беше домакин на първата си сватба от 30 години насам, не на кога да е, а на дърводелец, помогнал за възстановяването на катедралата! Той се ожени за годеницата си под новореставрираните готически сводове на историческия парижки паметник.

29-годишният Мартин Лоренц, майстор, който прекара три години в реконструкцията на средновековната дървена рамка на катедралата, размени обети с настоящата си съпруга Джейд на 25 октомври 2025 г. в историческата сграда - първият брак там от 1995 г. насам. Новината за сватбата беше съобщена от National Catholic Register и France 24 TV.

Церемонията беше одобрена като еднократно изключение от архиепископ Лоран Улрих от Париж, който даде специално разрешение в чест на работниците, помогнали за възкресението на шедьовъра от 12-ти век.

Сватбите в Нотр Дам са изключително редки, тъй като катедралата не е енорийска църква и обикновено не извършва тайнства за отделни двойки. Като седалище на архиепископа на Париж и национален паметник, той служи предимно като място за големи религиозни и държавни церемонии - литургии, погребения и национални чествания - а не за частни събития. Само архиепископът може да разреши сключване на брак там, а подобни разрешения са били давани само няколко пъти в 860-годишната му история.

Снимка: YouTube

Около 500 гости присъстваха на церемонията в събота, повечето от които колеги занаятчии, инженери и реставратори, участвали в мащабните възстановителни дейности след пожара през 2019 г., който унищожи покрива и шпила на Нотр Дам.

„Това е най-щастливият ден в живота ми“, каза младоженецът в големия ден.

Лоренц, който ръчно е рязал дъбови греди, използвайки инструменти и методи от 13-ти век, е поискал от архиепископа по-рано тази година разрешение да се венчае в катедралата, която е помогнал да бъде спасена. Той казал пред френски медии, че често е работил до късно през нощта, режейки дърва, „както са били преди 800 години“, подготвяйки ги за мястото им над нефа.

„Искам да споделя любовта си - нашата любов - с целия свят, с всеки, който има нужда от нея“, продължи щастливият мъж.

Монсеньор Оливие Рибадо Дюма, ректорът на катедралата, отслужи литургията и посрещна двойката с лично отношение.

„Джейд и Мартин, добре дошли в тази катедрала. Мартин, вие я познавате добре отгоре - вече и отдолу“, каза Рибадо, визирайки гредите на покрива, които Лоренц е помогнал да изработи на ръка.

Пожарът в Нотр Дам на 15 април 2019 г. унищожи шпила на катедралата и по-голямата част от дървения ѝ покрив. Бедствието причини сериозни щети, но остави голяма част от структурата му и много безценни артефакти непокътнати.

Когато младоженците излязоха от катедралата, десетки дърводелци образуваха почетна стража, вдигайки брадвите си в знак на поздрав. Туристите, които се събраха отвън, се присъединиха към аплодисментите, когато двойката излезе пред величествената сграда.

Нотр Дам отвори отново врати на 8 декември 2024 г., като архиепископ Лоран Улрих от Париж председателства историческия момент заедно с френския президент Еманюел Макрон пред 1500 гости. Сред високопоставените лица бяха тогавашният новоизбран президент Доналд Тръмп, тогавашната първа дама Джил Байдън, принц Уилям, Илон Мъск и 50 държавни глави.

Макрон определи възстановяването като „голяма гордост за цялата нация“.

