Хайди Клум е кралицата на Хелоуин. Повече от 20 години дългогодишният модел се облича в различни сложни, екстравагантни тоалети, пресъздавайки легендарни филмови герои и различни неземни същества. А като какво ще ни изненадана на тазгодишното си парти?

Ето кои са най-запомнящите се хелоуински костюми на Хайди Клум през годините:

Вещица

Хайди Клум се възползва от един от най-често срещаните костюми за Хелоуин, но го направи по уникален начин. През 2004 г. Клум се придържа към червена палитра за визията си на вещица, носейки червена шапка, дълга червена перука, дрипаво боди с шлейф и скелет, висящ на гърба ѝ. Клум завърши визията си с огнен грим на очите и вампирски зъби.

Забраненият плод

Моделът реши да прояви креативност, за скрие бебешкото си коремче с костюма си за Хелоуин през 2006 г. Облечена като забранения плод от Райската градина, костюмът ѝ се състоеше от голяма червена ябълка с големина от врата до бедрата ѝ, а тя самата беше змията. Тогавашният ѝ съпруг, Сийл, се облече като Ева.

Кали

През 2008 г. Клум се облече като Кали, индуистката богиня на смъртта и времето. Костюмът включваше синьо боди с множество ръце и златни бижута, проектиран да отразява традиционното изобразяване на богинята. Костюмът привлече вниманието заради културното си присвояване и получи известни негативни реакции заради изобразяването на свещена фигура по несериозен начин. По това време Клум твърдеше, че нейният асистент е предложил костюма.

Врана

Моделът често черпи вдъхновение от животни, когато става въпрос за избор на костюми за Хелоуин. На партито си за Хелоуин през 2009 г. тя се появи като врана. Въпреки че костюмът изцяло се състоеше от пера, нито една истинска птица не е пострадала при изработката му.

Робот гигант

През 2010 г. тя възприе футуристичната тенденция на времето с двутонен, висок роботски костюм. Научнофантастичният костюм включваше метална каска със сложни роботизирани детайли, допълнена от лилав брокат по лицето ѝ и червени контактни лещи. Блестящото боди включваше структурирани, подобни на броня компоненти и извисяващи се кокили, които добавяха драматична височина.

Снимка: Getty Images

Човешки труп

От анатомично оголени до напълно покрити с окосмени части, костюмите на Клум за Хелоуин от 2011 г. внимателен подход към детайлите на костюмите. За първото си Хелоуин парти в Лас Вегас тя се появи като човешки труп без кожа, разкривайки всеки мускул и сухожилие чрез дизайна на Мартин Изкиердо.

Маймуна

По-късно, на второто си парти в Ню Йорк, Клум носеше реалистичен костюм на маймуна заедно с тогавашния си съпруг Сийл. Техните костюми включваха реалистична изкуствена кожа и детайлни протези, включително млечни жлези и уши.

Възрастна Хайди

На Хелоуин партито си през 2013 г., Клум се вдъхнови от пенсионерите. Тя се състари с протезен грим, който ѝ придаде набръчкана кожа и петна по лицето. Облеклото ѝ включваше блуза с флорален принт, перли, пола с десен, чанта в телесен цвят и балеринки в телесен цвят.

Гигантска пеперуда

Хайди Клум се преобрази в пеперуда с човешки размер за Хелоуин партито си през 2014 г., с антени и сложен грим. Крилата ѝ се разпростираха по-далеч от ръцете ѝ и се извиваха по-дълго от тялото ѝ, сливайки се безпроблемно с костюма ѝ с боята за тялото.

Джесика Рабит

„Кой натопи Заека Роджър?“ беше един от най-големите боксофис хитове за времето си през 80-те години и в него участваше един от най-запомнящите се анимационни герои на всички времена - Джесика Рабит. На партито си през 2015 г. тя се превъплати в нея - червена рокля с мъниста и цепка на бедрото, червени обувки на висок ток, оранжева перука и лилави ръкавици. Клум дори контурира лицето си, за да създаде илюзията за характерните скули на Заека.

Снимка: Getty Images

Клонинги

През 2016 г. Хайди Клум не трябваше да прекарва толкова часове в бляскава обличане на костюма си за Хелоуин, но нейните клонинги го направиха. Клум присъства на ежегодното си парти заедно с пет нейни двойнички.

Върколак

През 2017 г. тя се превъплъти във върколака от „Thriller“ на Майкъл Джексън. Клум завърши визията перфектно с яке тип „Letterman“, идентично с това от музикалния видеоклип, върху отворена карирана риза, чифт навити дънки и мокасини с чорапи до глезена. От визията ѝ не липсваше нито един детайл, което беше възможно благодарение на протези.

Фиона

Моделът и телевизионна личност се преобрази в принцеса Фиона от „Шрек“ през 2018 г., като се отдаде изцяло на костюма си с протези от ушите до ръцете. Клум беше напълно неузнаваема под грима си, както и съпругът ѝ Том Каулиц, който се преобрази в Шрек.

Пришълецът

За 20-ата годишнина от от Хелоуин партито си, Клум се преобрази в извънземно, с протезен костюм, разкъсан, за да разкрие слоеве мускули, черва и мозък. Хелоуинският ѝ външен вид, чието създаване отне 12 часа, показа зашити конци, метални елементи и жици, свързващи различни части на тялото ѝ. Съпругът на Клум, Том Каулиц, също се облече в тематичния костюм, като окървавен астронавт с прободен шлем, който върна Клум на планетата Земя.

Снимка: Getty Images

Всички снимки разгледайте в Галерията по-горе.

Червей

След двугодишна пауза поради пандемията от COVID-19, партито на Клум за Хелоуин се завърна с гръм и трясък. След много спекулации за това как ще се появи облечена, Клум накара всички да се почешат по главите, когато пристигна облечена като червей. Това беше визия, която накара всички да вдигнат шум след паузата.

Паун

През 2023 г. Хайди Клум отново избра групов костюм, превъплъщавайки се в паун, а трупа от артисти на Cirque du Soleil ѝ бяха пера. Съпругът ѝ, Том Каулиц, също участва в костюма, пристигнал като гигантско яйце. Клум, чийто клюн дори се движеше, когато говореше, обясни, че за да се отдаде напълно на костюмите си, ограничава приема на храна и течности три часа преди да пристигне на партито.

Извънземното

Заедно с Том Каулиц в ролята на извънземния, Хайди Клум се превъплати в женската му версия за 23-тото парти за Хелоуин, проведено в Ню Йорк през 2024 г.

2025 - ?

Супермоделът не разкри много детайли за тазгодишния си костюм, който ще представи в петък, но даде кратко описание на това, което зрителите могат да очакват: „Ще бъде грозно, страшно... може би и миризливо?“, каза тя пред InStyle по време на интервю.

