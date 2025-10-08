На 7 октомври телевизионният водещ и изпълнител Део навърши 50 години. Винаги с усмивка на екрана и позитивна енергия, той продължава да бъде любимец на зрителите, а в личен план се радва на щастливо и сплотено семейство.
Творчески път
Мнозина го познават като ведрия водещ от малкия екран, но малко хора са наясно, че зад тази усмивка стои човек със сериозен интерес към словото – той е завършил руска филология в Софийския университет.
Дебютът му е в музикалните предавания „Джубокс“ и „Джубокс: Любовни квартири“, които бързо го правят любимец на младото поколение. Следват „Рекламна пауза“, „Големите 10“, участия в благотворителни инициативи и риалити програми – навсякъде със същата автентичност, чувство за хумор и заразителен ентусиазъм.
Любовта като пътеводна светлина в живота на Део
За Део любовта винаги е била движеща сила. През 2004 г. среща певицата Лора Караджова, с която има дълга връзка. Дори след раздялата им през 2012 г., двамата запазват топли отношения и взаимно уважение.
По-късно в живота му се появява нова любов - Мариана Станчева, очарователна жена с българо-нигерийски произход. Връзката им носи на Део ново усещане за зрелост и хармония и те се превръщат в едно щастливо и сплотено семейство. А самият той много често споделя емоционални семейни кадри в социалните си мрежи и винаги подчертава колко важна ценност за него са близките му.
Много фенове, приятели и последователи изразиха своите радостни пожелания за рождения ден на Део. Сред тях бе и Ники Кънчев, който уважи харизматичния Део и отправи топло пожелание за празника му.
