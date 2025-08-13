Гъсениците може да изглеждат безобидни на пръв поглед, но когато започнат да нападат растенията у дома или в градината, те бързо се превръщат в проблем. Могат да унищожат листата на декоративни и плододаващи растения, оставяйки след себе си пожълтели, прегризани или напълно обезлистени стъбла. Но как да се отървете от тях?

Ето как ефиктивно да премахнете гъсениците:

Ръчно събиране

Най-простият начин за борба с гъсениците е ръчното им събиране. Използвайте ръкавици и събирайте гъсениците рано сутрин или вечер, когато са най-активни. След това ги пуснете далеч от дома.

Домашни разтвори

Сапунена вода

Пригответе разтвор от няколко капки течен сапун и топла вода. Напръскайте заразените растения с него. Сапунът разрушава външния слой на гъсениците и те бързо биват унищожени.

Чеснов спрей

Смесете 2–3 скилидки чесън с половин литър вода и оставете да престои няколко часа. Прецедете течността и я използвайте като естествен инсектицид. Миризмата на чесън отблъсква гъсениците и пречи на по-нататъшното им размножаване.

Привличане на естествени хищници

Птици, калинки и паяци - решението против гъснеци. Те се хранят с насекомите и могат да намалят популацията им по естествен път. Засаждането на растения като копър, невен и лайка може да привлече тези врагове на гъсениците.

Поддържане на чистота

Гъсениците често снасят яйца по долната страна на листата. Проверявайте растенията редовно и премахвайте яйцата, преди да се излюпят. Изчиствайте паднали листа, защото е възможно те да служат за убежище на ларвите.

Изолиране на заразените растения

Ако гъсениците са нападнали саксийни растения, временно ги отделете от останалите, за да ограничите разпространението. Това важи с особена сила за балкони и тераси, където пространството е ограничено.

Снимка: iStock

А как да се справите със скакалците в градината, досадните мравки у дома и упоритите хлебарки

