Гъсениците може да изглеждат безобидни на пръв поглед, но когато започнат да нападат растенията у дома или в градината, те бързо се превръщат в проблем. Могат да унищожат листата на декоративни и плододаващи растения, оставяйки след себе си пожълтели, прегризани или напълно обезлистени стъбла. Но как да се отървете от тях?
Ето как ефиктивно да премахнете гъсениците:
Ръчно събиране
Най-простият начин за борба с гъсениците е ръчното им събиране. Използвайте ръкавици и събирайте гъсениците рано сутрин или вечер, когато са най-активни. След това ги пуснете далеч от дома.
Домашни разтвори
- Сапунена вода
Пригответе разтвор от няколко капки течен сапун и топла вода. Напръскайте заразените растения с него. Сапунът разрушава външния слой на гъсениците и те бързо биват унищожени.
- Чеснов спрей
Смесете 2–3 скилидки чесън с половин литър вода и оставете да престои няколко часа. Прецедете течността и я използвайте като естествен инсектицид. Миризмата на чесън отблъсква гъсениците и пречи на по-нататъшното им размножаване.
Привличане на естествени хищници
Птици, калинки и паяци - решението против гъснеци. Те се хранят с насекомите и могат да намалят популацията им по естествен път. Засаждането на растения като копър, невен и лайка може да привлече тези врагове на гъсениците.
Поддържане на чистота
Гъсениците често снасят яйца по долната страна на листата. Проверявайте растенията редовно и премахвайте яйцата, преди да се излюпят. Изчиствайте паднали листа, защото е възможно те да служат за убежище на ларвите.
Изолиране на заразените растения
Ако гъсениците са нападнали саксийни растения, временно ги отделете от останалите, за да ограничите разпространението. Това важи с особена сила за балкони и тераси, където пространството е ограничено.
