Скакалците - неканените гости, които могат да причинят сериозни щети в градината за кратко време. Те се хранят с листа, стъбла и плодове на различни растения. Борбата с тях не е лесна, но не е и невъзможна.
Да ги открием рано
Първата стъпка в справянето със скакалците е ранното им откриване. Редовното наблюдение на растенията помага за бързо идентифициране на първите признаци – изядени листа, повредени цветове и наличие на самите насекоми. Колкото по-рано се предприемат действия, толкова по-лесно е да се ограничи популацията.
Да ги уплашим с врагове от природата
Скакалците имат естествени врагове, които могат да помогнат в борбата срещу тях. Сред тях са:
- Птици - особено врабчета
- Паяци и богомолки
- Жаби и гущери
Създайте условия, които бързо да ги превлекат: поставете къщички за птици, изградете малък водоем или засадете растения, които привличат полезни насекоми.
Използване на натурални репеленти
Някои растения и натурални вещества действат като репеленти за скакалците:
- Чесън и лют пипер – направете спрей от счукан чесън, лют пипер и вода. Напръскайте засегнатите растения.
- Мента и розмарин – засаждането им в близост до културите действа отблъскващо за някои насекоми.
Ръчно събиране и унищожаване
Ако площта на градината е малка, можете да ги събирате ръчно. Събирайте скакалците рано сутрин, когато са по-неподвижни. Може да използвате кофа с вода и сапун, за да ги унищожите без използване на химикали.
Поддържане на здрава градина
Здравата градина е по-устойчива на нападения. Добри практики включват:
- Редовно плевене
- Използване на компост за подсилване на почвата
Тези методи правят растенията по-жизнени и по-малко уязвими към вредители.
