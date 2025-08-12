Скакалците - неканените гости, които могат да причинят сериозни щети в градината за кратко време. Те се хранят с листа, стъбла и плодове на различни растения. Борбата с тях не е лесна, но не е и невъзможна.

Да ги открием рано

Първата стъпка в справянето със скакалците е ранното им откриване. Редовното наблюдение на растенията помага за бързо идентифициране на първите признаци – изядени листа, повредени цветове и наличие на самите насекоми. Колкото по-рано се предприемат действия, толкова по-лесно е да се ограничи популацията.

Да ги уплашим с врагове от природата

Скакалците имат естествени врагове, които могат да помогнат в борбата срещу тях. Сред тях са:

Птици - особено врабчета

Паяци и богомолки

Жаби и гущери

Създайте условия, които бързо да ги превлекат: поставете къщички за птици, изградете малък водоем или засадете растения, които привличат полезни насекоми.

Използване на натурални репеленти

Някои растения и натурални вещества действат като репеленти за скакалците:

Чесън и лют пипер – направете спрей от счукан чесън, лют пипер и вода. Напръскайте засегнатите растения.

– направете спрей от счукан чесън, лют пипер и вода. Напръскайте засегнатите растения. Мента и розмарин – засаждането им в близост до културите действа отблъскващо за някои насекоми.

Ръчно събиране и унищожаване

Ако площта на градината е малка, можете да ги събирате ръчно. Събирайте скакалците рано сутрин, когато са по-неподвижни. Може да използвате кофа с вода и сапун, за да ги унищожите без използване на химикали.

Поддържане на здрава градина

Здравата градина е по-устойчива на нападения. Добри практики включват:

Редовно плевене

Използване на компост за подсилване на почвата

Тези методи правят растенията по-жизнени и по-малко уязвими към вредители.

Как да се отървете от досадните паяци и комари - вижте тук:

А как да премахнете мухъла в банята за чист дом - тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK