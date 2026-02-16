Д-р Джак Антониу и д-р Мария Касини отпразнуваха шестия рожден ден на по-малката си дъщеря Джулиана с впечатляващо парти в марокански стил. Тяхната „принцеса“ навърши 6 години, а празникът беше истинска феерия от цветове, музика и настроение.

„Честит рожден ден на нашата принцеса! Карнавална тема, марокански семеен стил, много цветове, любов и танци!“, написаха щастливите родители в социалните мрежи, където споделиха кадри от специалния ден.

За повода цялото семейство бе облечено в традиционни тоалети, вдъхновени от мароканската култура. В нежна розово-златиста гама, всички носеха кафтани със свободен силует и богата златиста бродерия, които придаваха на празника още по-автентична и приказна атмосфера.

Аниматори, танци и много забавления съпътстваха тържеството, а усмивките на децата бяха най-яркото доказателство за незабравимия ден.

Д-р Джак Антониу и д-р Мария Касини са добре познати на зрителите от проекта на bTV „Моето ново Аз“, където като пластичен хирург и дерматолог помагат на хора да сбъднат мечтата си за нова визия и ново самочувствие. Освен успешни професионалисти, те са и отдадени родители на три деца – 9-годишната Елена, 6-годишната Джулиана и най-малкия Панос, роден в края на 2022 година.

Любовната им история започва още по време на следването им по медицина в България. Днес, 18 години по-късно, те продължават да вървят заедно както в личния, така и в професионалния си път. През лятото двойката отбеляза и 10 години от сватбата си, споделяйки мили думи един за друг в социалните мрежи.

Родом от Кипър, двамата избират България не само за да учат медицина, но и за да изградят своя живот и успешен бизнес в сферата на естетичната хирургия и дерматология. Днес сред техните клиенти са едни от най-популярните лица в страната.

А както самите те признават – дори най-щастливите двойки имат своите спорове. С усмивка д-р Джак споделя, че винаги той е виновният, а Мария казва, че една от най-силните ѝ черти е, че не ревнува.

