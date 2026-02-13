Обичаната българска певица Елвира Георгиева отправи трогателни думи на обич и признателност към първия си съпруг след на снимките на новия й видеоклип "Самотен блус". Именно Владимир Наумов е автор на музиката на един от най-големите хитове не естрадната изпълнителка - „Мечта за всички“.

Елвира Димитрова сподели снимка в социалните мрежи, като към кадъра, на който двамата са прегърнати нежно, певицата пише, че подобни снимки са все по-голяма голяма рядкост.

„Познахте го веднага, нали? Моят Влади - Владимир Наумов. Автор на почти всички мои песни, създател на певицата Елвира Георгиева, мой първи съпруг, приятел... неизменна и важна част от живота ми. Вчера, по време на снимките на клипа "Самотен блус" се снимахме за спомен - нещо, което рядко правим в последните години. Влади, благодаря ти за всичко! Обичам те!“, пише певицата към фотоса.

Елвира Георгиева е родена в семейството на потомствени лютиери в Смолян, но е израснала в Казанлък, където дядо й основава фабриката за струнни инструменти „Кремона“. Баща й също е лютиер, затова не е изненадващо, че Елвира още на 5 години започва да свири на цигулка. Впоследствие завършва със специалност „цигулка“ музикалното училище в Стара Загора.

Първият съпруг - Владимир Наумов

Пеенето я привлича по-силно и започва кариерата си с ангажименти към бюро „Естрада“. Постъпва във вокална група „Сребърни звезди“ към Ансамбъла на Българската армия чрез конкурс през 1984 г. Решаващ момент в нейния живот се оказва срещата и с композитора Владимир Наумов, за когото по-късно се омъжва и който създава повечето от песните ѝ, включително и първата ѝ записана песен в БНР – „Усещаш ли“, 1985 г.

Представените от нея песни на Владимир Наумов „Зимно море“ и „Копнеж“ печелят трети награди на „Бургас и морето“ - 1988 г. и „Златният Орфей“ - 1997 г.

Едни от най-популярните песни в нейно изпълнение са „Мечта за всички“ (позната повече като „Коминочистачът“), която е по музика на Владимир Наумов и текст на Волен Николаев.

„Харесвам тази песен, донесла ми е много късмет и любов! Когато я чух за първи път през 1988 г., веднага я харесах. Простичка, запеваема, закачлива - с всички данни да бъде хит. Неслучайно първият ми самостоятелен албум взе името на тази песен“, сподел певицата през 2020 г. в „Преди обед“.

„Текстът е на Волен Николаев, който вече е на небето, за съжаление. Тогава той пишеше много за „Щурците“. Помолих го за текст, за да напиша песен за тях, и той ми даде „Мечта за всички“. Елвира обаче много хареса песента, поиска я и променихме думите, защото тя беше написана от мъжка гледна точка. Киро Маричков даже не знае за тази история“, спомни си пък тогава композиторът Владимир Наумов.

Вторият съпруг - Николай Георгиев

След като се развежда с композитора Владимир Наумов и се омъжва за пластичния хирург д-р Николай Георгиев, Елвира Георгиева замразява певческата си кариера.

"Предпочитам я като спътник в живота, отколкото като пациент. (усмихва се) Фактът, че вече повече от 20 години сме заедно, показва, че съм направил своя избор в живота. А относно това какъв пациент е, ще призная, че никой не обича да оперира жена си. Още повече, че една жена винаги ще намери начин да скъса нервите на мъжа си, защото няма нужния респект към него като към лекар. Но нямам избор, тя ми е лице, трябва да изглежда страхотно и мисля, че изглежда страхотно за годините си", каза той в интервю пред Ladyzone.bg през 2021 г.

"Корекциите, които сме правили с Ники в годините, ми стоят доста естествено и съм много щастлива. Относно пластичните корекции, признавам, че съм капризна. Ники затова не иска да ме оперира. Периодът, през който се възстановява човек, не е къс и все питаш: „Това ще се оправи ли, ще се получи ли?” А то иска време, защото тъканите са травмирани и няма как за седмица или месец да се възстановят. Дори визуално вече да изглеждаш добре, тъканите улягат поне още половин година. Може би, заради тези мои въпроси и терзания Ники не обича да ме оперира. То и други пластични хирурзи не обичат да оперират жените си", сподели самата певица.

"Не бих отишла другаде, защото знам, че той ще го направи по най-добрия начин. Но за годините, през които сме заедно, знам, че в медицината 1 и 1 не прави 2. Затова Ники казва, че когато си с нагласа, че нещата ще се случат добре, те се случват, а когато имаш много страхове и познания, както съм аз, лягам предубедена на операционната маса", категорична е обаче тя.

След раздялата ѝ с Владимир Наумов продължава да поддържа приятелски отношения с него, а той и д-р Георгиев са приятели и до днес.

През 2025 г., след 20-годишна пауза, записва песен – „Има ли, Господи, грешна любов“, по музика и текст на Наумов.

