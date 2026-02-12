Юли, 2024 г. В Елин Пелин отекват взривове от складове за пиротехника. Отнемат животи. Един от тях е на Кристина Шишкова. По това време тя е едва на 20 г. При инцидента загива баща й - доц. д-р Петър Шишков. По-късно и душата на Криси отлита при него. Две години след взривовете, майката на Кристина намира сили да влезе в стаята й.

Така започва една история за помощ, отвъд времето и пространството. Една история за живота!

Отваряйки един от шкафовете в стаята на дъщеря си, Виолета намира огромно количество стотинки. Краят на 2025 г. е. България е точно в момента на смяна на валутата в евро. Могат ли килограми стотинки, събирани от момиче с добро сърце, което вече не е между живите, да бъдат използвани за нещо полезно? Оказва се, че е напълно възможно!

Носим заедно всички събрани от Виолета и Кари стотинки в "Розовата къща". Каква е каузата - вижте във видеото.

Жълти стотинки за "Розовата къща"

Каролина Шойлева е доброволец в Движение на българските майки над 20 години. За своя поредна кауза припознава тази на "Розовата къща" - център за работа с хора, зависими от наркотици и алкохол. Тяхната покана е към хората, които се чудят какво да правят със събраните стотинки. Дълго време къщата поддържат дейността си основно от дарения. А касичка, плик или кутия, пълна със стотинки за тях е безценна помощ.

"По стотинка по две, по вафла по чорап... Тези хора, които до вчера са били на улицата, съвсем дрипави и ужасно изглеждащи, малко по малко започват да вярват, че заслужават нещо повече. И според мен това е безкрайно важно - да помагаме на тези хора, коите е по-лесно да подминеш. Доброто отношение ни помага на всички да живеем по добре. Те започват да изглеждат по-добре, да се държат по-добре, да си търсят работа и стават ценни за това общество, а не му тежат" - споделя Юлия Георгиева, управител на "Розовата къща".

Снимка: Евгений Милов

Доброто не умира - то просто сменя формата си

Приживе Кристина Шишкова е била доброволец в различни каузи. Приживе е събирала стотинки. Майка й споделя, че тя от дете е помагала, в благотворителни базари и други инициативи.

"Човек, когато е добър, даже от отвъдното може да направи добро, през ръцете и действията на майка си" - разказва Каролина Шойлева.

За някого това може да са просто жълти стотинки, които се търкалят в ъгълчетата на дома, лежат на дъното на джобовете, дрънкат досадно в портмонето. За други хора обаче те са спасен живот. Две години, след като душата на Криси отлита, доброто от нея отново си намира път. Защото то не умира. Доброто просто сменя формата си, за да ни напомни, че човечността започва там, където спираме да пренебрегваме малките неща.

Повече гледайте във видеото.

