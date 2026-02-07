Мъжът с най-малкия пенис в света застана пред медиите, за да сподели своята лична история и как се справя с ежедневните предизвикателства, с които се сблъсква. Въпреки че размерът на мъжкото му самочувствие може да бъде повод за смях, това е истински проблем - диагноза, за която все още не се говори толкова открито.

Майкъл Филипс от Северна Каролина, САЩ, не е знаел, че микропенисът е медицинско състояние, при което пенисът е значително по-малък от средното. Миналата година 38-годишният мъж е диагностициран с микропенис с дължина от 0,97 см.

За сравнение, според проучване от 2015 г., средната дължина на пениса във Великобритания е около 13,2 см.

Според клиниката в Кливланд състоянието „обикновено е резултат от фетален дефицит на тестостерон“.

„Трябва да се знае, че това е медицинско състояние, което може да го причини, и че ако повече хора осъзнаят, че това е състояние от ранна възраст, биха могли да бъдат прегледани от лекар и, надяваме се, да получат лечение, което действително би им осигурило помощ до някаква степен“, каза Майкъл в скорошно интервю за This Morning.

Трудности в ежедневието

Майкъл, който работи като търговец на произведения на изкуството, обясни, че никога не би правил секс за една нощ и дори среща проблеми с ходенето до тоалетната на публично място.

„Винаги бях необвързан, въпреки че имах приятели“, разкри той. „Вероятно са се чудили защо не излизам с някого... И просто, просто не исках да преживявам това. Освен че не мога да излизам и да правя секс за една нощ. Не мога да излизам и да правя такива неща. Но това също така влияе на способността ти да използваш тоалетната, на увереността ти.“

Снимка: Canva

Майкъл споделя, че се надява да си намери партньор и че откритият разговор за състоянието му му е помогнал да разбере „перспективата на жените“.

„Научих, че има огромна група хора, които просто не се интересуват от подобни неща“, каза той.

Говорейки с жени за проблема си, Майкъл добавя: „Вероятно съм опитал по всеки възможен начин. Като например да бъдеш откровен още в началото. Можеш да опиташ да поговориш с някого известно време, да се свържеш с него и след това да му кажеш. Или понякога изобщо не казваш нищо.“

Медицински възможности и съвети

Майкъл препоръчва ранна диагноза и признава, че би обмислил лечение, ако то беше налично:

„Повечето от опциите, които предлагат, не са увеличаване на размера“, обясни той. „Те са или като липосукция там долу, или като прерязване на лигамент някъде, за да може да виси малко по-надолу. Но във всеки случай, каквото и да са правили, бих искал максималното, което можете да имате, да е около 2,5–3,8 см.“

Микропенисът се среща при около 0,6% от мъжете.

