От векове циркулират митове, че размерът на носа или стъпалото могат да разкрият истината за „мъжкото достойнство“. Науката отдавна отхвърли тези народни схващания като неверни. Сега обаче ново проучване насочва вниманието към неочакван фактор – телесното тегло в детството.

Екип от изследователи от Медицинския университет в Ханой открива потенциална връзка между наднорменото тегло в момчешка възраст и размера на пениса в зряла възраст. Резултатите, публикувани в престижното издание Journal of Sexual Medicine, предизвикаха широк дебат, съобщава Bild.

Шокиращите резултати

Проучването е обхванало 290 мъже, като учените са използвали техни стари детски снимки, за да оценят колко килограма са били преди настъпването на пубертета.

Снимка: iStock

Наднорменото тегло преди пубертета може да бъде свързано с намаляване на размера на мъжкия полов член средно до 1,9 сантиметра в зряла възраст.

На какво се дължи това?

Учените имат логично обяснение за тази статистическа корелация, което се крие в хормоналния баланс. Мастната тъкан в тялото произвежда естрогени (женски хормони), които могат да отслабят ефекта на тестостерона – централният хормон, отговорен за мъжкото развитие, включително растежа. По-високите нива на естроген, индуцирани от мастната тъкан в ранна възраст, потенциално могат да потиснат нормалното развитие.

Има ли нужда от притеснение?

Педиатърът Флориан Шнайдер от Центъра по репродуктивна медицина и андрология в Мюнстер коментира пред Süddeutsche Zeitung, че макар връзката да е правдоподобна, тя все още не е окончателно доказана като причинно-следствена връзка, а по-скоро като статистическа корелация.

„Възможното скъсяване едва ли е от медицинска гледна точка. Ако не е крайно, няма влияние върху репродукцията или сексуалността“, подчертава д-р Шнайдер.

Какво може да се направи?

Експертът препоръчва физическата активност и силовите тренировки, тъй като те стабилизират хормоналния баланс и намаляват риска от сериозни вторични заболявания като диабет.

Въпреки че размерът на носа отдавна е изключен от науката. Има една физическа характеристика, която всъщност може да подскаже косвено за нивата на хормоните, а именно дължината на пръстите.

По-дългият безименен пръст спрямо показалеца се счита за индикация за по-силен тестостеронов ефект по време на ембрионалното развитие.

А по темата за това какво се случва с кожата на жените над 45 - ето видео какви са правилните грижи за лицето:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK