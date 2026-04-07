Дженифър Анистън празнува най-романтичния си Великден! По-влюбена от всякога, актрисата сподели с феновете си лични моменти и ги накара да се вълнуват заедно с нея. За любовта, за празника, за живота!

Актрисата публикува в Инстаграм профила си поредица от снимки, сред които се вижда и такава с настоящия ѝ партньор Джим Къртис. Подобни общи появи в социалните мрежи са рядкост за двамата, въпреки че публично обявиха връзката си миналата година. Но сега, когато има и емоционални кадри пуснати в мрежата, почитателите могат да им се радват още повече.

Щастие в една усмивка

57-годишната звезда от „Приятели“ споделя селфи, на което топло прегръща своя партньор. И двамата изглеждат щастливи, отдадени един на друг и някак спокойни в компанията си. В друг кадър пък, Къртис се е настанил удобно на дивана, с куче в скута си - един момент, който е бил специален за Дженифър. Към вълнуващите снимки, актрисата написа и описанието: "Неделна порция снимки". Макар слуховете за връзката им да започват още миналото лято, всъщност двамата са започнали да се срещат още през януари 2025 г. В интервю за „Today“ по-рано тази година Къртис разказва повече за началото - запознали ги общи приятели, открили, че имат сходен кръг от познати, и първоначално общували дълго време онлайн, но после това прерастнало в истинско сближаване, а в последствие и романтична връзка.

Припомняме, че наскоро двамата бяха забелязани на оглед за апартамент. Това се случи в престижна кооперация на Парк Авеню в Ню Йорк – ход, който неминуемо засили спекулациите, че обмислят общ дом. Според данни на Realtor.com сградата, намираща се в елитния квартал Ъпър Ийст Сайд, предлага няколко свободни имота. Построена през 1925 г., 16-етажната кооперация разполага с денонощен портиер и консиерж услуги, собствено баскетболно игрище и винарски изби – удобства, типични за луксозния сегмент на пазара в Манхатън.