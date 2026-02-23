36-годишна жена от Северна Каролина вярва, че дължи живота си на своето куче на име Чето, след като необичайното му поведение довело до ранна диагноза на агресивна форма на рак на гърдата.

Чейс Джонсън забелязала, че любимецът ѝ, който е микс между лабрадор и ретрийвър, започнал да се държи странно – станал неспокоен, обикалял из къщата и скимтял без видима причина. „Чето по принцип е много спокоен и уравновесен. Никога не се държи така“, разказва тя.

Няколко седмици по-късно кучето я побутнало с нос в лявата гърда. Когато усетила болка, Чейс решила да се прегледа и открила малка бучка.

„Ако той не беше направил това, нямаше да я открия“, казва тя.

Интуицията на едно куче

Интересното е, че това не е първият случай, в който Чето „надушва“ сериозен здравословен проблем. Преди време той проявил подобно тревожно поведение около съпруга на Чейс – Бен Бърн, на 48 години. Малко по-късно при него бил диагностициран рак на дебелото черво.

Снимка: x.com

„Когато Чето отново започна да се държи неспокойно, знаехме, че предупреждава някого от нас. Съпругът ми тъкмо беше получил добри резултати от изследванията си, така че разбрахме, че става дума за мен“, споделя тя.

„Твърде млада сте за рак“

След като открила бучка в гърдата су, Чейс си записала час при личния лекар, който казал, че е твърде млада за рак и я посъветвал да изчака няколко месеца. Жената обаче потърсила второ мнение и след направени мамография, ехография и биопсия, на 16 февруари 2021 г. ѝ поставили диагноза – тройно негативен рак на гърдата, една от най-агресивните форми на заболяването.

Борба и надежда

Чейс незабавно започнала лечение – химиотерапия, лъчетерапия, операция за отстраняване на тумора и премахване на лимфни възли. Лечението било успешно и в момента няма данни за активна болест.

Онкологът ѝ споделил, че ако беше изчакала до май, както първоначално ѝ препоръчали, изходът можел да бъде съвсем различен.

Снимка: x.com

„Трябва да се грижите сами за себе си. Казаха ми, че съм твърде млада и че ракът не боли – а след това получих тази диагноза“, казва тя.

Част от иновативно клинично изпитване

Днес Чейс участва в клинично проучване за превантивна ваксина срещу рак на гърдата. Тя е сред 35 участници във фаза I на изследването, като резултатите до момента са много обнадеждаващи.

Историята на Чейс е не само разказ за силната връзка между човек и куче, но и напомняне колко важно е да слушаме тялото си – и понякога интуицията на тези, които ни обичат безусловно.

„Ако нямах Чето и ако не бях настояла за допълнителни изследвания, може би нямаше да съм тук днес“, казва тя.

Снимка: x.com

