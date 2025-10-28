Жените в България все по-често признават, че не се чувстват сигурни, когато са сами на обществени места, особено вечер. Макар официална национална статистика за този конкретен показател все още да липсва, редица социологически проучвания и доклади показват тревожна картина - българките определено се чувстват несигурни, когато са сами навън в късните часове. Но защо е така?

Проучвания показват високи нива на несигурност и страх сред жените, когато са сами навън

Според изследване на Фондация „Фридрих Еберт“ от 2023 г., 43% от жените в България заявяват, че се страхуват да не станат жертва на физическо насилие. Почти половината от анкетираните признават, че избягват определени места или ситуации, когато са сами, защото не се чувстват в безопасност. Друго национално изследване, проведено сред жени на възраст между 18 и 45 години, показва, че 80% от тях са били подложени на сексуален тормоз в обществени пространства поне веднъж в живота си – включително нежелани коментари, докосвания или преследване. Тези данни поставят България сред държавите в ЕС с най-високи нива на усещане за уязвимост и липса на защита на обществени места.

Страхът има лице - от улицата до градския транспорт

Много жени споделят, че най-голямото им притеснение идва от прибиране пеша късно вечер или използването на градски транспорт в късните часове. Лошото осветление, слабото полицейско присъствие и липсата на видеонаблюдение засилват чувството за риск.

„Не излизам сама след 21:00, освен ако не ме вземат с кола. Не се чувствам защитена – особено в по-малки градове“, казва 32-годишна жена от Пловдив, цитирана в локално социологическо проучване.

Снимка: iStock

Причини и решения

Експерти посочват няколко основни причини за високото ниво на страх сред жените – културни стереотипи, липса на достатъчна превенция и санкции срещу уличния тормоз, както и недостатъчно участие на институциите в осигуряването на безопасна градска среда.

Европейският контекст

По данни на Агенцията на ЕС за основните права, една от три жени в Европа избягва да се прибира сама вечер, като най-високи нива на страх са отчетени в Източна и Южна Европа. Според експерти социалните и културните фактори, както и ниското доверие в институциите, са ключови за това различие.

Снимка: iStock

