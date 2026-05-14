Татуировки на лицата и ръцете на групата LELEK - които са представителите на Хърватия на "Евровизия", са вдъхновени от древна балканска традиция „сицање“ (sicanje). Това е практика, използвана от жените в Босна, Хърватия и части от Далмация в периода след османското нашествие през 15–16 век. Според източниците, това не е било украса, а форма на защита и съпротива. Ще им помогнат ли татусите в конкурса?

LELEK е петчленна женска група, създадена през 2024 г. в Загреб, която комбинира традиционни балкански мотиви с модерно поп звучене. Те стават популярни след участието си в хърватската селекция Dora, а през 2026 г. печелят и стават представител на страната на Евровизия.

Жени се татуирали, за да избегнат отвличане

След падането на Босна през 1463 г., османските власти често отвличали момичета и млади жени за хареми или принудителни бракове. Затова семействата започнали да татуират кръстове и християнски символи върху ръцете, китките, пръстите и лицата си. Целта била момичетата да изглеждат „неподходящи“ за отвличане, тъй като ислямът забранява татуирането, пише Deezer Community.

Татуировките са били и защита срещу „кръвен данък“

Т.нар. devşirme означава взимане на християнски момчета за еничари. Това карало родителите да татуират децата си, за да покажат ясно християнската им принадлежност. Процедурата е била изключително болезнена. Рисунките се правели със смес от сажди, мед и понякога кърма. Тя се "втривала" в кожата с игла.

LELEK използват тези символи като послание за сила и идентичност

Групата вплита тази история в песента си „Andromeda“, която отдава почит на жените, преживели насилие и асимилация. Татуировките, костюмите и визуалната концепция са мост между миналото и настоящето — напомняне, че никой няма право да отнема нечия идентичност. Музикалният им стил е съчетание от хърватски и балкански фолклор, етно мотиви, модерна поп продукция и електронни елементи. Техният стил е описан като folk‑pop с етно естетика.

Според интервю за ORF, цитирано от Radio Times, песента им за "Евровизия" е вдъхновена от жените на Балканите, които са се татуирали, за да избегнат робство.

В костюмите им има и друго специфично. Те са допълнени със специално изработени бижута - общо 70 медали, чият дизайн е вдъхновен от татуировките им. Всеки елемент е внимателно и ръчно изработен, за да стане част от визуалната идентичност на представлението и да допълни артистичната визия.

LELEK преминават успешно през първия полуфинал на 12 май 2026 г. и си осигуряват място в съботния финал. Преди да стигнат до голямата сцена, LELEK печелят националната селекция Dora 2026, като получават най-висок резултат едновременно от журито и публиката – общо 173 точки, значително пред второто място.